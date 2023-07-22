力挺柯文哲不仇女　黃珊珊「我很確定」：他是個簡單純淨的人

▲黃珊珊發文力挺柯文哲不是仇女之人。（圖／記者周宸亘攝，下同）

實習記者石嘉豪／台北報導

日前716凱道的集會活動，由於當日參與群眾男多於女，事後使民眾黨主席柯文哲陷入仇女爭論之中，認為即是因為柯文哲過去對女性所發表過諸多的不友善言論，導致無論是從近日的民調結果，還是集會群眾的性別比例組成來看，女性支持者皆低於男性支持者甚多。黃珊珊今（22日）於臉書發文，覺得指控柯文哲仇女的言論「很離譜」，力挺柯文哲非仇女之人，「這一點，我很確定！」

黃珊珊表示，8年前以台北市議員的身分監督柯文哲，後來成為柯文哲的工作夥伴多年，這麼多年來，柯文哲對女性「十分禮遇、尊重」，有時對於工作不力時，對於女性同仁也「特別包容」，甚至不忍苛責，尤其是她，他給她很大空間發揮所長，信任有加，柯文哲甚至把台北市最重要的任務交給她，從沒因為性別而有任何保留。

黃珊珊指出，柯文哲身邊有許多女性同仁，以前的蔡壁如委員跟他工作30多年，市府也有好幾位女性局長、新竹市長高虹安、民眾黨立委賴香伶、台北市議員黃瀞瑩等，從她進市府開始，到現在，算是近身接觸最直接的人，那3年最艱困的防疫期間、更是同舟一命，朝夕相處。

黃珊珊也直言，以前大家認為柯文哲的性別意識不足，其實他都有在修正調整，也會接受大家的意見，久而久之，她覺得他的改變與進步都很大。在她看來，柯文哲就是一個「簡單純淨的醫生」，有時有無厘頭的一面，也有理想抱負想要改變世界的宏圖意志，單純的只想把事情做好。

黃珊珊強調，柯文哲對於女性絕對沒有仇視或貶抑的成見，「他只是不擅於表達自己，也不習慣與人熱絡交談」，所以第一次見到他的人會感覺生疏，尤其是女性，但是他絕對不是仇女，「這一點，我很確定！」

對於相關柯文哲仇女的指控，黃珊珊怒斥，選舉要攻訐對方，不擇手段找歪理亂打，已是家常便飯，但是，如果柯文哲有哪些施政不當或貪汙瀆職，早就被抄家滅族了，現在只能造謠說嘴仇女這些假議題，其實只能證明柯文哲執政沒有問題，「顯然，他們是真的怕到了！」