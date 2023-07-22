柯文哲稱自己拍板「一決策」解決北流難題 　她打臉：郝龍斌決標的

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北流行音樂中心1.9億工程款未結案持續爭議，前台北市長柯文哲團隊與現北市府針鋒相對，柯日前發影片稱自己拍板預算先挪到北基地，才避免工程延宕。對此，北市議員苗博雅21日受訪時指出，柯文哲影片有很多事實錯誤，北流北基地在郝龍斌市長任內就發包，柯文哲2014年12月才上任，他根本無從決定北基地跟南基地分開做。

柯文哲在台北市長任內完工啟用的台北流行音樂中心，近來被爆出有一筆1.9億的工程款尚未支付，導致北市府每月需支付80萬元利息，柯也因此被貼上「丟爛攤」的標籤。

對於北流，柯文哲說，這一等就是17年。北流南北基地合計達8.9公頃，規劃有表演廳、產業區、流行音樂文化館，還有一大片戶外開放空間。建築設計複雜，初始預算卻編列不足，一再流標，上任後決定先將預算挪到北基地，南基地預算不足先由北市墊付，再請文化部增編，以免工程延誤。

苗博雅表示，平心而論，北流經過三任總統、市長，是藍綠白共同政績，有誰要出來獨攬功勞很難同意，柯文哲日前發一些感人的文章、影片，寫得很好但有很多事實跟時序錯誤的地方。

對於柯文哲的說法，苗博雅指出，柯文哲說自己上任後發現錢不夠，就拍板北基地先蓋、用南基地的錢先補，才解決流標問題，但這完全違背事實，因為北流北基地在郝龍斌市長任內就發包，柯文哲2014年12月才上任，他根本無從決定北基地跟南基地分開做。

苗博雅表示，自己看到影片也很驚訝，他怎麼可以這麼面不改色的收割別人的功勞，柯文哲文章跟影片還有很多事實錯誤，柯參選人跟他的小編應該儘速糾正，讓民眾得到正確資訊。