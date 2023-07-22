　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園鐵路地下化2階段完工！3站118年先通　全線拚119年7月通車

▲▼桃園鐵路地下化鳳鳴臨時站車站站體及臨時月台結構完成。（圖／鐵道局）

▲桃園鐵路地下化鳳鳴臨時站車站站體及臨時月台結構完成。（圖／鐵道局）

記者李姿慧／台北報導

耗資1048億元的桃園鐵路地下化計畫，目前進度已達26.09%，未來將採兩階段通車，第一階段桃園、內壢、中壢站等車站地下化將於118年4月通車，剩餘5個新設車站包括鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等，將於第二階段119年7月通車。

台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫路線，北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平鎮區台66線，改建桃園、內壢、中壢等3座既有車站，以及新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站，全長17.9公里，總建設經費約1,048億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部鐵道局主任工程司黃士銘表示，中路站、中壢站、桃園站、中原站等主體工程陸續辦理發包，桃園鐵路地下化計畫期程至119年底，將分2階段通車，第1階段包括桃園、內壢及中壢站預計118年4月通車，第2階段包括建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等新建5座通勤站預計119年7月通車。

鐵道局指出，因多數主體工程每個標案金額都在百億元以上，目前大型營造廠承包工程滿載，發包作業因受營建物價大漲、勞工短缺及營建市場量能飽和等不利因素影響導致多次流標，為如期通車，目前已調整招標策略，將要徑工項切割出來先行發包，整體計畫進度已達26.09%。

▲▼桃園鐵路地下化中壢臨時前站車站站體結構完成。（圖／鐵道局）

▲桃園鐵路地下化中壢臨時前站車站站體結構完成。（圖／鐵道局）

鐵道局表示，桃園鐵路地下化計畫因營建市場大環境影響工程招標進度，鐵道局已積極調整招標策略並合理檢討工期與預算，期能順利完成招標降低對通車期程之影響，後續與桃園市政府及新北市政府共同合作，在兼顧安全與品質的前提下，朝如期通車目標努力。

桃地計畫完工後將拆除8座高架橋、8座地下道及消除20處平交道，有助都市縫合、改善都市景觀及土地整體開發。另桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運延伸線A23車站以共構方式興建，方便民眾轉乘，通車後可串聯機場捷運及桃園捷運路網，並可連結到高鐵與桃園國際機場。

ET快訊
快訊／杜蘇芮下周夾帶「極強大威力」！　日本最新預測路徑曝
1打1帶2月兒搭飛機崩潰！　大咖男神伸援手
颱風假有機會？　估周二「接力發海陸警」
五月天阿信「抖內電競女神」　直播間暴動！
杜蘇芮不排除東部登陸！　專家估「穿越台灣」再北上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風假有機會？估周二「接力發海陸警」 杜蘇芮最新路徑曝

狂推佛心企業！「1鞋店」全館85折　PTT讚爆：買完NET再買鞋

杜蘇芮不排除東部登陸！專家估「穿越台灣」再北上　全台豪雨

桃園鐵路地下化2階段完工！3站118年先通　全線拚119年7月通車

「輔大陳若儀」又發作！　怨男友小氣：前未婚夫開海神你卻開小鴨

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖！　12字吐心聲

和女友親熱「點開館長影片」　獵奇男險被放生！竟還繼續DIY

拍板！　慈濟大學、慈濟科大113學年合併

將直逼強颱！杜蘇芮中心可能擦過南台　各國最新路徑曝

杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警「侵襲機率不斷提高」

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

女搭計程車拿500元付錢　司機找錢她「1手法」耍詐

幫友慶生卻一氧化碳中毒雙亡　父接女兒死訊...忍淚蹲坐路旁

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

郭書瑤弟捲共諜案..她首露面　認「有情緒」：姊姊好難當

颱風假有機會？估周二「接力發海陸警」 杜蘇芮最新路徑曝

狂推佛心企業！「1鞋店」全館85折　PTT讚爆：買完NET再買鞋

杜蘇芮不排除東部登陸！專家估「穿越台灣」再北上　全台豪雨

桃園鐵路地下化2階段完工！3站118年先通　全線拚119年7月通車

「輔大陳若儀」又發作！　怨男友小氣：前未婚夫開海神你卻開小鴨

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖！　12字吐心聲

和女友親熱「點開館長影片」　獵奇男險被放生！竟還繼續DIY

拍板！　慈濟大學、慈濟科大113學年合併

將直逼強颱！杜蘇芮中心可能擦過南台　各國最新路徑曝

杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警「侵襲機率不斷提高」

勝騎士10K白工！挨兩轟讓斗山10連勝平隊史　威達爾貢獻2勝

Nissan將推「全新旗艦跑旅」！TOYOTA Crown有新對手　有望明年見

杜蘇芮下周起夾帶「極強大威力」！　日本最新颱風預測路徑曝

屏東男涉性侵遭羈押「仍當選鄉代」　5萬交保可望補宣誓就職

嫌惡設施翻身！廟會天花板請來南韓女神　區域房價已站3字頭

汪汪趴機車踏板「圓潤大屁股」快溢出　路人忍不住：好想偷摸

被豆花耽誤的韓系咖啡廳？焦糖杏仁布丁堆疊Q彈小珍珠、滋味甜蜜

屏東里港警監環聯合取締噪音車　今年已告發618件

台南將軍必吃美食！手工金黃蚵嗲搭雪淇冰　還有現點現煮虱目魚粥

快訊／美國德州軍事基地發生車禍　1死5傷

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

生活熱門新聞

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

高鐵自由座　她坐5分鐘就遭人驅趕

杜蘇芮將直逼強颱！　中心可能擦過南台

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

超正護理師曝光！大方秀比基尼照　粉絲嗨翻

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

日本鄉民「酸爆台旅」！一窩蜂負評超震驚

杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

更多熱門

相關新聞

歷經14次流標！機捷延伸A22站7月底通車　只開區間車「每日143班」

歷經14次流標！機捷延伸A22站7月底通車　只開區間車「每日143班」

桃園機場捷運延伸中壢站歷經7年、前後流標14次後，2019年10月動工，其中延伸至A22站老街溪站短短800公尺花了超過3年工期，克服國內首創最高難度的雙號誌系統整合，交通部鐵道局今(14日)宣布，機場捷運延伸至A22老街溪站完工且獲營運許可，預計7月底正式通車，預計2028年7月再通車至A23中壢站。

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

鳴日號險晃出軌！運安會揭「施工不慎、超速」2肇因　台鐵懲處6人

鳴日號險晃出軌！運安會揭「施工不慎、超速」2肇因　台鐵懲處6人

等待8年　慕谷慕魚銅門一號隧道完工通車

等待8年　慕谷慕魚銅門一號隧道完工通車

環評通過！國3增八德交流道　拚119年完工

環評通過！國3增八德交流道　拚119年完工

關鍵字：

桃園鐵路地下化鐵道局通車119年全線

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

更多

最夯影音

更多
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內
裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面