桃園鐵路地下化2階段完工！3站118年先通　全線拚119年7月通車

▲桃園鐵路地下化鳳鳴臨時站車站站體及臨時月台結構完成。（圖／鐵道局）

記者李姿慧／台北報導

耗資1048億元的桃園鐵路地下化計畫，目前進度已達26.09%，未來將採兩階段通車，第一階段桃園、內壢、中壢站等車站地下化將於118年4月通車，剩餘5個新設車站包括鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等，將於第二階段119年7月通車。

台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫路線，北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平鎮區台66線，改建桃園、內壢、中壢等3座既有車站，以及新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站，全長17.9公里，總建設經費約1,048億元。

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交通部鐵道局主任工程司黃士銘表示，中路站、中壢站、桃園站、中原站等主體工程陸續辦理發包，桃園鐵路地下化計畫期程至119年底，將分2階段通車，第1階段包括桃園、內壢及中壢站預計118年4月通車，第2階段包括建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等新建5座通勤站預計119年7月通車。

鐵道局指出，因多數主體工程每個標案金額都在百億元以上，目前大型營造廠承包工程滿載，發包作業因受營建物價大漲、勞工短缺及營建市場量能飽和等不利因素影響導致多次流標，為如期通車，目前已調整招標策略，將要徑工項切割出來先行發包，整體計畫進度已達26.09%。

▲桃園鐵路地下化中壢臨時前站車站站體結構完成。（圖／鐵道局）

鐵道局表示，桃園鐵路地下化計畫因營建市場大環境影響工程招標進度，鐵道局已積極調整招標策略並合理檢討工期與預算，期能順利完成招標降低對通車期程之影響，後續與桃園市政府及新北市政府共同合作，在兼顧安全與品質的前提下，朝如期通車目標努力。

桃地計畫完工後將拆除8座高架橋、8座地下道及消除20處平交道，有助都市縫合、改善都市景觀及土地整體開發。另桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運延伸線A23車站以共構方式興建，方便民眾轉乘，通車後可串聯機場捷運及桃園捷運路網，並可連結到高鐵與桃園國際機場。