歷經14次流標！機捷延伸A22站7月底通車　只開區間車「每日143班」

▲機捷7月底將延伸通車至A22老街溪站。（圖／鐵道局）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場捷運延伸中壢站歷經7年、前後流標14次後，2019年10月動工，其中延伸至A22老街溪站短短800公尺花了超過3年工期，克服國內首創最高難度的雙號誌系統整合，交通部鐵道局今(14日)宣布，機場捷運延伸至A22老街溪站完工且獲營運許可，預計7月底正式通車，預計2028年7月再通車至A23中壢站。

桃園國際機場捷運A21環北站延伸至A23中壢站工程，規劃設置A22老街溪站及A23中壢站等2座地下車站，分成2階段通車，全長1.6公里，總經費173億元，其中原定去(2022)年底要通車的A22老街溪站延至今年將要通車了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部鐵道局長伍勝園今宣布，A22老街溪站6月底完成履勘，7月7日針對通車前需改善缺失也已完成，交通部核定營運許可，機捷延伸到A22老街溪站預計7月底通車，目前仍在挑選黃道吉日。

鐵道局北部工程處代理處長陳景池表示，機場捷運延伸中壢站因原本廠商沒有意願承接，自2012年底開始發包，到2019年已流標13次，由於原本系統發包不出去，因此發函給世界5大號誌廠商，其中有2家回應且有解決辦法，因此改為採雙號系統重新招標，流標2次後，在2019年8月第15次招標終於決標，2019年10月動工。

▲鐵道局長伍勝園(左)、北工處代理處長陳景池(右)。（圖／記者李姿慧攝）

由於A21站延伸到A22站短短800公尺花了超過3年工期，今年3月終於完成系統穩定測試，並完成1.5萬趟次測試，為全台試運轉時間最長的捷運系統。

陳景池表示，因A1站到A21站為舊號誌系統，A22站到A23站為新號誌系統，軌道上兩個號誌系統不一樣，列車上也要有兩套號誌系統，且要能溝通，需進行行控中心整合，這是困難度最高的地方。

伍勝園更指出，期間受疫情長時間衝擊，過程有點不太順利，有些設備要從國外進口，但疫情導致歐洲廠商工廠停工，外籍技師也無法進入台灣，影響期程，加上新舊系統需要整合，舊系統仍在營運中，僅能趁機捷夜間停班3小時時間進行測試，故需較長整合測試期程，所幸經施工團隊與桃捷公司共同努力，今年3月完成穩定性測試，最關鍵的號誌系統也經獨立安全評鑑機構確認安全無虞。

針對機捷7月底將可延伸通車至A22老街溪站，陳景池表示，A21環北站到A22老街溪站行車時間約40秒，規劃僅有區間車行駛，沒有直達車，上午6點到午夜12點，一天上下行共約有143班車。

▲機捷7月底將延伸通車至A22老街溪站。（圖／鐵道局）

至於延伸中壢站何時可通車，鐵道局表示，考量要與台鐵桃園鐵路地下化共構，預計將在2028年7月通車。

A22老街溪站為地下3層結構，地面2處出入口意象融入區域景觀，遮簷屋頂引用台灣特有種「台灣萍蓬草」之仿生意象，鐵道局表示，A22站啟用後，將可帶動周邊中壢觀光夜市、興國市場、中平商圈及六和商圈活絡，創造繁榮商機，並可串聯高鐵、桃園機場、新北及台北捷運路網與臺鐵西部幹線等城際公共運輸系統，提升捷運路網整體運輸的效益。