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等待8年！慕谷慕魚銅門一號隧道通車　獲國家卓越建設優質獎

▲▼慕谷慕魚「銅門一號隧道工程完工」通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲慕谷慕魚「銅門一號隧道工程完工」通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮秀林鄉銅門村慕谷慕魚「銅門一號隧道工程完工」通車典禮1日舉行，縣長徐榛蔚前往視察並參與剪綵儀式，她向全體建設團隊致以崇高的敬意和真誠的謝意，感謝所有人的付出與辛勞，讓鄉親能有一條安全回家的路。

▲▼慕谷慕魚「銅門一號隧道工程完工」通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲典禮請來祥獅獻瑞，現場一片喜氣。

徐榛蔚表示，花蓮縣長年受颱風大雨等複合型災難的侵襲與威脅，此路段自2014年麥德姆颱風災害以來歷經波折，面臨相當多困難挑戰，也感謝前縣長傅崐萁任內積極整建，在經過數次現地會勘與變更設計後，克服萬難，終於在今日完工通車，要謝謝各單位的共同努力，讓這條路在未來不只能成為觀光、產業的重要道路，也是鄉親生活上無可取代的安全之路。

▲▼慕谷慕魚「銅門一號隧道工程完工」通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚親自主持通車典禮，並參與貴賓開心走在隧道內。

花蓮縣政府建設處指出，「花蓮縣銅門一號隧道工程」計畫範圍全長324 公尺，面積9,845 平方公尺，感謝立委傅崐萁協助爭取中央經費，本工程獲行政院工程會核定補助1億8,600萬元，工程設計更奪得2022國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」優質獎，可見縣府多年努力深獲肯定。

▲▼慕谷慕魚「銅門一號隧道工程完工」通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲隧道全長324 公尺面積9845 平方公尺，立委傅崐萁協助爭取中央補助1億8,600萬元。

除道路整體邊坡防護、明隧道防護及道路改善及附屬設施改善作業外，亦協調管線單位辦理既有孔蓋下地，並改善沿路交通、標線等設施，提供遊客方向導引，全面提升道路之使用安全及品質，保障用路人行的安全，也提升地方觀光品質，增加觀光潛力，強化地方產業發展。

▲▼慕谷慕魚「銅門一號隧道工程完工」通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今日通車典禮與會貴賓包括立法委員傅崐萁服務處主任廖玉筍、立法委員孔文吉服務團隊、花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員笛布斯·顗賚、林正福、鄭乾龍、林品仰、程美蓮、縣府建設處長鄧子榆、秀林鄉代理鄉長溫永安、秀林鄉民代表會主席駱燕玲及各鄉民代表和村長等人到場參與。
 

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