早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客！親戚曝：去歐洲　全場笑破盲點

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日到一間早餐店用餐時，赫然發現店休公告，上面寫說他們將展開為期21天的員工旅遊，直到8月初才恢復營業，眼看該店員工能爽玩近1個月，讓他羨慕不已。

網友昨在「爆廢公社二館」PO出圖文，只見這間早餐店公告寫道，「我們要出去玩囉！親愛的顧客您好：本店將於112年7月14日至112年8月3日，舉辦為期21天員工旅遊，112年8月4日恢復正常營業！」

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眼看老闆帶著員工出遊近1個月，他不禁直呼，「好羨慕喔！」不過，此話立刻釣出過來人，表示「我以前在餐廳打工，後來老闆要出去玩一個禮拜，直接在門口貼是因為員工旅遊，草泥X，我們員工都放無薪假，出去玩的是老闆一家人。」

▲老闆公告，要員工旅遊21天。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，一票人笑回，「員工可能都是自己人」、「員工就是...老公、老婆加小孩」、「員工就是老闆一家子」、「員工是一家人吧」、「早餐店都自己家人」、「全體員工，老闆+老闆娘+兒女」。還有常客留言透露，店家的親戚之前就有留言回覆，去歐洲玩了。

另外，也有不少網友表示，「暑假熱生意沒那麼好，而且餐飲業非常辛苦，好好犒賞自己應該的，餐飲業不比公司行號見紅就休，一般人在休息他們還在工作」、「希望是出國，不然國內的21天旅遊，我懷疑老闆要帶員工徒步環島」、「應該是暑假沒學生啦，所以就乾脆放個爽」、「在學區吧？放暑假生意銳減，乾脆不開」。