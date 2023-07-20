獨／冷氣砸死政大女！住戶曝「17F違規安裝」：公車站側外牆不可裝

▲21歲女大生等公車，遭17樓掉落的冷氣機砸中宣告不治。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者戴若涵／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，20日下午發生恐怖意外！一名就讀政大的21歲黃姓女大生等公車時，突遭從17樓墜落的冷氣砸中慘死。該棟大樓住戶透露，管委會其實有明文規定靠公車站牌那一側外牆是不能裝設冷氣的，而該戶房東明顯違規。

回顧整起事發經過，21歲黃姓女大生20日下午1時11分，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車，不料，一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣卻突然從天而降，砸中黃女頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象。而一旁黃女的姊姊目擊全程，趕緊蹲下替妹妹進行CPR，但黃女經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

據了解，事發當時大樓17樓正在進行冷氣裝設工程，17樓女租戶表示，工人是房東找來的，她不清楚發生過程，也不知道為何冷氣會掉落；而進行安裝的李姓工人則向警方供稱，當時以為裝好固定了，剛鬆手冷氣就直接掉下去，目前李男初步坦承疑似是螺絲未鎖好釀禍，全案朝過失致死罪進一步偵辦。

▲管委會公告，冷氣僅能在標記黃色內凹平台處裝設。（圖／住戶提供）

而該棟大樓住戶向《ETtoday新聞雲》透露，社區管委會有規定，住戶應統一在指定的地方安裝，「靠近公車站側外牆不得安裝冷氣室外機」，就算是窗型冷氣，如果外推在外牆上也不行，但17樓房東卻違規安裝冷氣，才導致如此橫禍發生。

住戶表示，發生砸死人意外的17樓住戶，先前有在電梯內張貼「裝修公告」，但沒有人知道該戶竟是違規安裝冷氣。

透過該社區管委會公告之「冷氣空調安裝須知」也可明確知悉，「空調主機及其管線不得架設於大樓外牆上」，僅可安裝於內凹平台內，住戶在安裝冷氣前也須先向管理中心告知，並確認可安裝位置。