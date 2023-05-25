同一聚落卻屬不同國土區　南投縣長、議員齊呼國土計畫暫緩公告

▲南投縣議員游顥呼籲中央政府重新檢討國土計畫、暫緩公告。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

《國土計畫法》實施引法犧牲民眾土地權益的疑慮，南投縣長許淑華今天公開呼籲中央暫緩公告議題，並與多位縣議員共同發聲，籲請中央暫緩於114年公告國土計畫法，俟廣納民意，修正窒礙難行規定，並完善相關配套後再行擇期公告實施，保障民眾土地權益及生計。

許淑華今天出席縣議會第20屆第一次定期會縣政總質詢，接受縣議員陳淑惠、簡峻庭、謝明謀、林憶如、游顥、李洲忠、林婷立、廖梓佑質詢；縣府地政處長唐仁梂表示，許淑華上任後即指示於全縣13鄉鎮市及深入部落召開說明會，使民眾更了解《國土計畫法》對4大類國土保育地區、5大類農業發展地區、3大類城鄉發展地區土地劃設結果及相關規定限制，目前已接受逾百件民眾陳情案。

林婷立則指出，仁愛鄉原民部落劃入「農4」，族人樂見其成，但如劃為「國保1」、「國保2」，將剝奪族人財產權及生存權，族人會因無處可住、無地可耕造成生計無著；另大同村及廬山被劃為都市計畫區，其中廬山為風景特定區，使得同屬一個聚落卻兩樣情，無法劃為「農4」，相當不合宜，希望能讓地方因地制宜，因應地方特性從寬認定，確保族人財產及生存權益。

陳淑惠指出，《國土計畫法》公告等同宣判死刑：以水里鄉新城村金山新城為例，該社區為合法開發之既成社區，因該法被列為國保地2類地區，嚴重影響該社區17棟逾200戶居民權益。

許淑華認同表示，《國土計畫法》雖是中央既定方向跟政策，但公展期間即引起許多民眾疑慮，民眾紛紛向議員陳情權益受損，生存權恐被剝奪，且該法對3類土地劃設原則，對於都是山區的南投縣影響非常大，無論在居住、耕作、未來整體開發使用上都受到相當限制。

許淑華認為，迄今各縣市同樣狀況不斷地在發生，希望中央能暫緩公告，藉由地方政府收集反映更多地方意見，了解各縣市窒礙難行之處，並檢討內容，使該法修正更臻完善，並允許地方能因地制宜對劃設不當之土地有從寬認定之權，使該法公告推行能真正符合政策需要，並保障民眾權益不受損害。