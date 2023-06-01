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社會 社會焦點 保障人權

「調查局防彈背心」最低標落選　他不爽投訴...被抓包圍標慘了

▲▼銓程國際負責人李幸勳涉嫌圍標調查局防彈背心採購案。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲銓程公司負責人李幸勳(左)想取得調查局防彈背心標案，主導圍標被識破。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部調查局前年辦理防彈背心採購案，最後由攻衛公司得標，最低標的聯戰公司不滿竟然撲空，向調查局查問落選原因，這一問，反而讓調查局起疑，查出聯戰公司疑似私下串聯第3家廠商銓程公司，由銓程以小手段不出價的方式實質棄標，台北地檢署1日依違反《政府採購法》起訴聯戰、銓程2公司以及負責人張良榮、李幸勲等7個法人與自然人。

根據政府採購公告，調查局在2021年4月公告「110年防彈背心」採購案，公告預算約658萬多元，採最低標，結果攻衛、聯戰、銓程等3公司參與，同年5月11日開標結果，攻衛以455萬餘元、400件的條件得標，聯戰認為自己開出更低價的427萬元落選，覺得不服氣，向調查局詢問原因。

開標單位表示因聯戰的標價低於底價80%，因此依《政府採購法》保留，並要求聯戰提供可以開出如此優渥條件的證明，沒想到聯戰提供的相關文件中，反而讓調查局發現，聯戰可能與第3家根本沒出價的廠商聯手圍標，因此報請檢察官指揮展開搜索約談行動。

▲▼聯戰公司負責人張良榮涉嫌圍標調查局防彈背心採購案。（圖／記者劉昌松攝）

▲聯戰公司張良榮不滿自己是最低標卻落選，向調查局提出質疑反被發現圍標弊端。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調一查發現，聯戰公司根本無力製造防彈布料，負責人張良榮是看到標案後，向上游廠商銓程公司建議一起參加投標，銓程負責人李幸勲也感興趣，但不願自己承攬，同時為了增加聯戰公司的政府標案資歷，因此約好2家公司一起參標。

可是銓程公司故意在投標文件中，參雜了不實的貸款等文件，讓自己不合招標資格，讓最低價的聯戰得標後，再轉包給銓程製作防彈衣，檢察官調查後，依違反《政府採購法》起訴銓程、聯戰2公司和2名負責人外，另外一併起訴李幸勲可實質掌控的壟銓公司董姓業務等3人。

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