醫院克流感誤開「成人劑量」…4歲女童嗜睡2天！家長氣炸：太離譜

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門縣金寧鄉一名4歲女童18日高燒不退，家長緊急將她帶往金門醫院急診治療，值班醫師診斷後依症狀開立「克流感」藥劑讓女童服用，不料電腦作業時卻誤植成「成人劑量」，導致女童返家服藥後出現嗜睡；院方直到2天後才發現出包，緊急請家長返院更換藥品。事後院方雖請兒科醫師說明勿過度擔心，但卻遲遲未道歉，家長因此憤而將過程PO上臉書，痛批「太離譜！」

▲家長出面痛訴醫院開錯劑量實在太離譜。（圖／記者林名揚翻攝）

陳姓家長控訴，女兒因持續高燒不退，18日當天凌晨1時許緊急帶往金門醫院急診求診，值班醫師依症狀診斷為流感，並開立「克流感」藥物讓她回家服用，不料卻誤給成成人劑量，直到19日下午院方才來電告知「拿錯藥了」，緊急請家長返院換藥，並換了一瓶化痰藥水給女童服用。

家長指出，事後院方雖然有派社工關心，並請兒科醫師說明情況，要她不用太擔心，但家長質疑，克流感為管制藥品，領藥時家長需簽屬指本同意書，醫師明知女童年僅4歲，體重與成人差異甚大，但卻在電腦作業時誤植劑量，導致電腦內與紙本同意書上出現劑量不一的情況，進而導致拿錯藥。家長表示，女兒用藥後出現嗜睡症狀，很擔心會有其他後遺症，雖然兒科醫師有說不必太過擔心，但發生如此離譜的烏龍，院方及開錯藥的值班醫師至今卻未親自致歉，令家長無法接受。

對此，金門醫院副院長董文雅、陳根雄20日下午親自出面道歉，並說明情況。董文雅表示，當時克流感紙本同意書上劑量是正確的，依女童體重，每次應服用5分之3顆、每日服用2次，但輸入電腦時卻不慎誤植為成人劑量「每次1顆」，女童已經服用2顆，雖然劑量稍多，但兒科醫師評估不會對健康造成太大影響，若家長擔心，也可回醫院抽血追蹤。

陳根雄則表示，關於這起疏失，院方21日已帶著開錯藥的值班醫師、藥劑師登門向家長致歉，後續除追蹤女童健康情況外，也會對開藥流程做通盤檢討，訂立更嚴謹SOP，以防類似狀況再度發生。

▼金門醫院急診值班醫師誤開成人劑量的克流感給4歲女童。（圖／記者林名揚翻攝）