　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聽到「老妖婆」暴走！婦持鑰匙刮花女童臉　庭上怒轟檢調栽贓

▲桃園市1名3歲謝姓女童今年8月間昏迷被送醫急救後仍不治，全身瘀青且處處傷痕，桃檢複訊後將謝父起訴，並向地院建請重重量刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子誤以為女童罵她「老妖婆」，持鑰匙戳刺其臉部。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名趙姓女子經過社區遊戲區時，誤以為10歲女童辱罵「老妖婆」，一氣之下持鑰匙朝臉部戳刺，更嗆家長「瘋狗會咬人」，結果挨告，一審遭判拘役50日、30日。趙女不滿上訴，再控檢察官與女童母親狼狽為奸栽贓，二審法官仍予以駁回。

判決指出，2022年4月5日傍晚5時許，趙女經過女童身邊時，聽見其提及「老妖婆」，氣炸持鑰匙攻擊女童；同月9日深夜，趙女與女童母親因此事發生爭執，趙暴怒狂嗆「被瘋婆子騷擾」、「瘋狗很會咬我啊」，女童母親不滿報警處理。

一審審理時趙女辯稱，僅用手戳了女童額頭，要求她不要口出惡言，不清楚對方為何會有診斷證明書上的傷勢；公然侮辱部分，她並未指名道姓，是女童媽媽要對號入座。

女童證稱，當時跟鄰居在社區中庭玩戰鬥陀螺，當時鄰居說陀螺裡面住了一位「強悍的老妖婆」，她跟著重複說「老妖婆很強悍」，結果趙女誤以為她在罵人，遭到辱罵跟攻擊。

法官勘驗監視器畫面，看見趙女確實有先抬起左手，朝女童的頭部、臉部比劃、戳刺或毆打，也拍攝到一道銀色亮出、射往女童的臉部正面，女童的頭部出現往後閃躲的動作2次；另趙女在警訊、偵查、上法院時都說出以不同的手指戳女童，不採信辯詞，依成年人故意對兒童犯傷害罪、侮辱罪各判趙女50天、30天有期徒刑，可易科罰金。

趙不滿上訴，持續辯解傷勢照片跟診斷書係偽造，檢察官跟女童母親狼狽為奸，栽贓、陷害她，「難道法律保護壞人，冤枉懲罰好人？」台中高分院法官表示，已依據證據資料詳加反駁說明之理由，用法也並無違誤，駁回上訴，公然侮辱罪囚50日定讞、傷害罪可再上訴。

ET快訊
北科大「白飯之亂」到底在吵什麼？懶人包一次看懂
快訊／台中下水道工程「2工人坑內昏迷」！　1人送醫不治
周六可能成颱風「泰利」！雨彈最猛時間曝
快訊／分科測驗公民科好難！　鼓起勇氣對答案看這邊
快訊／新北男往山壁一看驚見男屍！警拉封鎖線調查中
快訊／黃健瑋戲份刪不刪？　《八尺門》回應了
超越郭台銘成「新台灣首富」！　一張圖看林百里家族人脈
台中女慘遭丟包嘉義！　呆坐公車亭痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中下水道工程「2工人坑內昏迷」！　1人送醫不治

快訊／新北男運動往山壁一看驚見男屍！警拉封鎖線調查中

離婚夫妻走私2千萬K毒！她扛罪險終生監禁　家屬奔走警逮操盤手

快訊／台中下水道工程傳意外...2工人墜深坑獲救　1人無呼吸心跳

聽到「老妖婆」暴走！婦持鑰匙刮花女童臉　庭上怒轟檢調栽贓

嘉義縣道166線瑞里段「3巨石」掉落！怪手出動5hrs　恢復雙向通車

療養院病友開玩笑強摸少年下體　辯不知他幾歲...法官信了仍重判

叔叔揪摩鐵歡唱！她灌半杯威士忌秒醉　醒來驚覺「胸罩扣錯」崩潰

台南「狀元」慘死招魂擲不出允杯　家屬悲泣：他死不瞑目！

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　身無分文呆坐公車亭痛哭

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

快訊／台中下水道工程「2工人坑內昏迷」！　1人送醫不治

快訊／新北男運動往山壁一看驚見男屍！警拉封鎖線調查中

離婚夫妻走私2千萬K毒！她扛罪險終生監禁　家屬奔走警逮操盤手

快訊／台中下水道工程傳意外...2工人墜深坑獲救　1人無呼吸心跳

聽到「老妖婆」暴走！婦持鑰匙刮花女童臉　庭上怒轟檢調栽贓

嘉義縣道166線瑞里段「3巨石」掉落！怪手出動5hrs　恢復雙向通車

療養院病友開玩笑強摸少年下體　辯不知他幾歲...法官信了仍重判

叔叔揪摩鐵歡唱！她灌半杯威士忌秒醉　醒來驚覺「胸罩扣錯」崩潰

台南「狀元」慘死招魂擲不出允杯　家屬悲泣：他死不瞑目！

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　身無分文呆坐公車亭痛哭

林立二軍開轟　楊彬後援5局失2分奪勝

曾為165隻浪貓犬絕育！台灣之心前進東引　飼主把握這3日打疫苗

大陸專案來台發現「假就醫」　陸委會：加強審查抓出害群之馬

門口打掃回來見柴柴「霸佔別人家」　角落開腿躲太陽媽笑翻

張棋惠結婚10年「老公是超大咖音樂人」！　竟當眾被她嫌棄退貨

先探／夏季限定好股　五族群必漲題材

快訊／台中下水道工程「2工人坑內昏迷」！　1人送醫不治

粉絲求機關槍凱利「拜託揮拳打我的臉」　圓夢後激動比讚

Toyz稱被當盤子敲...放火突「現身給建言」！網笑刷一排：學長好

天花板整片垮下來！　他抬頭「看一眼秒逃命」畫面全錄下

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

神秘客買到全球首輛4288萬Brabus XLP900

快訊／性騷女演員！入圍金鐘男配角判3月

獨／照護機構工友揪2女病患嘿咻　院方曝懲處

即／國1秀水路段車禍　2車相撞翻覆2人傷

趁睡貼女病患側乳貼布　男遭判刑定讞

即／器材保養到一半「氧氣瓶突氣爆」！ 1消防隊員送醫

6歲童逛大街！工地父衝派出所抱她

是不是沒穿內衣？女遭交警盤查哭著回家

即／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！上訴遭駁回

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

便當自動販賣機老闆欠薪留字條　可能行蹤曝

即／大寮2機車路口相撞　男騎士不治

更多熱門

相關新聞

和叔叔摩鐵歡唱！她醉醒「胸罩扣錯」崩潰了

和叔叔摩鐵歡唱！她醉醒「胸罩扣錯」崩潰了

台中女子小茵(化名)從小學就喊卓姓男子「叔叔」，兩人相識20多年，感情相當好。卓男卻著帶她上摩鐵唱歌時，拿出威士忌將她灌醉，性侵得逞。小茵醒來後，發現她胸罩扣子扣錯，驚覺被一向信任的卓男性侵，情緒崩潰想輕生被朋友阻擋，才報警處理。台中地院審理，認為卓犯行屬實，依犯乘機性交罪，處3年4月徒刑，全案還可上訴。

男亂丟回收被勸！竟持西瓜刀追砍清潔隊

男亂丟回收被勸！竟持西瓜刀追砍清潔隊

學長喊「追」實習警手刀狂衝　逃逸移工認輸

學長喊「追」實習警手刀狂衝　逃逸移工認輸

6歲童逛大街！工地父衝派出所抱她

6歲童逛大街！工地父衝派出所抱她

當街被男抱走　女童靠「媽媽防身術」擊退綁架犯

當街被男抱走　女童靠「媽媽防身術」擊退綁架犯

關鍵字：

台中女童鑰匙

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面