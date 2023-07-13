聽到「老妖婆」暴走！婦持鑰匙刮花女童臉　庭上怒轟檢調栽贓

▲女子誤以為女童罵她「老妖婆」，持鑰匙戳刺其臉部。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台中報導

台中一名趙姓女子經過社區遊戲區時，誤以為10歲女童辱罵「老妖婆」，一氣之下持鑰匙朝臉部戳刺，更嗆家長「瘋狗會咬人」，結果挨告，一審遭判拘役50日、30日。趙女不滿上訴，再控檢察官與女童母親狼狽為奸栽贓，二審法官仍予以駁回。

判決指出，2022年4月5日傍晚5時許，趙女經過女童身邊時，聽見其提及「老妖婆」，氣炸持鑰匙攻擊女童；同月9日深夜，趙女與女童母親因此事發生爭執，趙暴怒狂嗆「被瘋婆子騷擾」、「瘋狗很會咬我啊」，女童母親不滿報警處理。

一審審理時趙女辯稱，僅用手戳了女童額頭，要求她不要口出惡言，不清楚對方為何會有診斷證明書上的傷勢；公然侮辱部分，她並未指名道姓，是女童媽媽要對號入座。

女童證稱，當時跟鄰居在社區中庭玩戰鬥陀螺，當時鄰居說陀螺裡面住了一位「強悍的老妖婆」，她跟著重複說「老妖婆很強悍」，結果趙女誤以為她在罵人，遭到辱罵跟攻擊。

法官勘驗監視器畫面，看見趙女確實有先抬起左手，朝女童的頭部、臉部比劃、戳刺或毆打，也拍攝到一道銀色亮出、射往女童的臉部正面，女童的頭部出現往後閃躲的動作2次；另趙女在警訊、偵查、上法院時都說出以不同的手指戳女童，不採信辯詞，依成年人故意對兒童犯傷害罪、侮辱罪各判趙女50天、30天有期徒刑，可易科罰金。

趙不滿上訴，持續辯解傷勢照片跟診斷書係偽造，檢察官跟女童母親狼狽為奸，栽贓、陷害她，「難道法律保護壞人，冤枉懲罰好人？」台中高分院法官表示，已依據證據資料詳加反駁說明之理由，用法也並無違誤，駁回上訴，公然侮辱罪囚50日定讞、傷害罪可再上訴。