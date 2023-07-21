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「人夫硬挺4小時」顏色不太對　醫急喊放血！太太眼神變了

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲人夫硬挺4小時「生殖器顏色不太對」，醫師看傻眼了。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「陰莖顏色已經不太對了！」急診科醫師田知學透露，一名人夫「下體硬挺4小時」不舒服來就醫，嚇得她急Call泌尿科醫師來放血，才順利保住男子的命根子。原來男子服用抗憂鬱藥物，其中1小藥丸也能治療早洩，意外讓夫妻倆重拾「性福生活」，事後太太一聽要調整藥物，反過來哀求不要換掉。

田知學上節目《醫師好辣》表示，曾有一名50歲中年男子來急診就醫，自述「下面不舒服」，由於對方把外套反著綁住腰間的舉動，「看了就覺得他好像支支吾吾，想講什麼，感覺又不敢講」，於是田知學請男子去簾子裡面脫下褲子，太太也陪同進去。

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田知學要準備檢查時，男子卻遲遲不脫褲子，「看起來是升旗狀態的樣子」，脫下來後確認勃起且「陰莖顏色已經不太對了。」男子才說升旗狀態已持續近4小時，而田知學坦言勃起過久很危險，就怕命根子會不保。

當下，田知學趕緊通知泌尿外科醫師來急診「放血」，話鋒一轉，原來該男子患有憂鬱症，也曾來醫院看診，其中開立藥物中有一顆「小藥丸」同時能治療早洩問題，不過該藥廠已離開台灣。事後，田知學向太太告知藥物要做調整，結果太太眼神就不對了，面有難色表示「醫師可以不要調整嗎？」

為此，男子也躺在病床上向田知學喊話，「真的不能調整，這個藥救了我，吃了抗憂鬱的藥之後，心情變好之外，夫妻感情也變得很好。」聞言，田知學解釋，下一次不一定能保證就救得了你，最後堅持請身心科醫生調整藥物。

▼田知學表示，下體升旗4小時就怕命根子不保。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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