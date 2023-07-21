殺夫獲減刑！婦嘆後悔「很想念丈夫」　姊哽咽鞠躬淚謝法官

記者黃哲民、黃資真／新北報導

新北季姓婦人殺夫案，今(21)日做出全國第1件國民法官參審的宣判，依殺人罪判處7年2月。律師葛彥麟回應，很感謝法官給出這個判決，也透露季婦其實一直很後悔，但她不在乎刑期，只想對法官們說「謝謝」。

▲季婦殺夫遭判刑7年2月，大姊與律師表示「很感謝」。（圖／記者黃哲民攝，下同）



律師葛彥麟受訪指出，透過此次國民法官參審，能明顯感受到國民法官們確實有把季婦的心聲、國民的情感注入在判決裡，相較於檢方提出的8年至12年刑期，結果已經有減輕，令他們感到溫馨。

葛彥麟提到，開庭前跟季婦聊天時，季婦不會問今天判多久，只重複說很想念先生，很後悔做出這種事，也希望未來在服刑時可以多看幾本身心靈的書，慢慢度過這些日子，「我要強調，她是一個很善良、傳統與保守的婦女，不是殺手。」

葛彥麟也說，雖然這是一件殺人案，但判決結果讓家屬體會到，社會還是有溫暖與光明面，不過後續是否會提上訴，會與季家人討論過後再決定。

季婦大姊眼眶泛淚透露，妹妹被長時間控制下必定會有身心煎熬，才會發生這種事，但很感謝國民法官抱著同理心給出這個判決，哽咽鞠躬向大家道謝。

季婦大姊說，死者過去常常在半夜時喝酒打電話騷擾她們，讓她們感受到威脅，因此她也希望，社會對於受暴、受虐的人，可以有安置場所關懷，盼望未來政府或相關單位可以落實查訪受虐婦女。