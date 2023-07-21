快訊／首件國民法官參審宣判！妻遭家暴40年殺夫　獲減刑判7年2月

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地院審理季姓婦人涉殺夫案，今做出全國第1件國民法官參與審理的宣判。到案被羈押至今的季婦始終認罪，並主動打電話報案、符合自首減刑條件，案情最大爭執在於季婦是否因長期受丈夫家暴而行兇、符合「情堪憫恕」再減刑1次的資格，歷經本周二（18日）起連續3天密集審理，國民法官與職業法官共組的合議庭，今判決季婦7年2月徒刑。

63歲的季婦與72歲范姓丈夫結婚約40年、育有1女1子均已成年。去年（2022年）11月29日深夜，季婦在新北市三重區住家趁丈夫酒醉熟睡之際，涉持菜刀、水果刀與鐵錘，猛力揮刺及重擊丈夫頭胸腹等處，造成范男全身36處銳器傷與6處裂傷，包括心肺肝等臟器遭刺穿引發大出血，當場死亡。

季婦伴屍1個多小時，隔天（30日）凌晨1點多打電話報警自首，到案供稱和丈夫婚後一起經營燒臘店直到退休，丈夫生前酗酒且酒品差，每次喝醉就對她打罵，她受不了丈夫長期家暴而出現憂鬱、恐慌等症狀，就醫吃藥30多年，事發當晚丈夫酒醉又對她碎碎念，她情緒崩潰、憤而行兇。

這起家庭悲劇被列為新北院第2件國民法官參審個案，因季婦始終認罪且符合自首減刑條件，今年（2023年）3月28日起訴後，審前準備流程快速，一舉超車成為全國第1件國民法官參審所做的宣判。檢方卯足全力要搶下首勝，推出張勝傑、鄭皓文、郭智安與劉家瑜4位公訴檢察官陣容，輔以製作精美的投影片應戰，連論告時的法庭走位、眼神和語調，都下了一番功夫。

面對檢方的人數優勢，季婦僅有的1位辯護律師葛彥麟，力爭季婦有「情堪憫恕」再減刑1次的機會。季婦姊姊出庭證稱妹妹遭妹夫「從年輕打到老」，季婦姊姊更激動斥責妹夫生前的惡行「是魔鬼」，在庭旁聽的親友附和大罵范男「可惡」。

季婦女兒作證時泣不成聲，表示案發後很震驚，很自責「如果我多陪伴、關心父母，或許事情就不會發生了」。季婦女兒說選擇原諒母親，「希望她好好活下去，這些年的一切我看在眼裡，我明白她的痛苦，也想過如果是我，是否會選擇一樣的路」，並求法官「給我媽一次機會，讓她在剩下的人生好好活著、好好愛自己」。

季婦女兒的證詞令法庭全場一片靜默，有些旁聽民眾忍不住紅了眼眶。檢方以筆錄為證，指季婦的兒子曾說不能接受這件悲劇，「不想見到母親」，季婦兒子以工作忙碌為由沒出庭作證，季婦女兒表示弟弟「立場和我一樣」，意指弟弟已原諒母親犯行。

范男在家中排行老二，他的弟弟作證表示得知發生命案，有如「晴天霹靂」，不相信二嫂會做這種事。弟弟說范男個性「剛直、嫉惡如仇」，二哥二嫂感情不錯，二哥有時對二嫂大聲，比較兇，罵她笨，也聽聞二哥對二嫂家暴，他沒親眼看過，但碰面時看得出二嫂不快樂，可是二哥二嫂會一起去釣魚。

季婦描述自己犯行時表示始終深愛丈夫，但婚後飽受丈夫打罵與精神虐待，因為丈夫懷疑她外遇，本案發生前，丈夫曾拿毛巾要置她於死地，她踢丈夫下體才逃走求救，丈夫不准她回娘家避難，放話要傷害她娘家親友、要讓她不得好死，甚至看到電視新聞播報殺妻案件，丈夫揚言要照做，她非常害怕，因此出現幻聽幻覺。

季婦自稱對丈夫逆來順受，事發那晚丈夫喝完3瓶米酒，醉了又對她碎碎念，2人就寢約20分鐘，她醒來看著丈夫，覺得2人不再恩愛，她的人生充滿無奈，她搖搖丈夫確定已熟睡，突然起殺機「今天一定要有個了結」，並連吞6顆醫師開的鎮定藥物，壓抑猶豫、恐懼心情才動手。

季婦說丈夫喉嚨被她砍中第1刀噴血，睜眼看她，「眼神有對到」、好像想講話卻沒發出聲音，她就跟丈夫「聊天」，訴說這40年的委屈「我這麼愛你，你這樣傷害我」，邊聊邊清理血跡，並非想滅證，而是在做「最後的告別」，她怕丈夫沒死透，所以在丈夫身上倒鹼片溶劑想確認究竟死了沒，雖因此造成腐蝕灼傷，但不是要毀屍。

檢方強調季婦即使曾為家暴受害人，但犯案那一刻起，「她不再是被害人，而是加害人」，藉此喊話國民法官專注於本件案情，檢方並以黑白或縮圖方式，秀出范男的遺體影像藉此詳述季婦行兇所造成的傷勢，檢方認為季婦犯罪手段惡劣、態度不佳，反對季婦取得「情堪憫恕」再次減刑機會，並具體建請合議庭在「8年到12年」徒刑之間，採取「中間偏輕」的標準對季婦量刑。