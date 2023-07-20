老婦遭家暴37年弒夫　女兒哭求國民法官：請給我媽一次機會愛自己

▲新北市季姓婦人因長期遭到丈夫家暴，去年11月趁著丈夫醉酒熟睡之際持刀殺害，被依殺人罪起訴。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

新北市一名63歲季姓婦人因遭到丈夫家暴長達37年，去年11月趁著丈夫醉酒熟睡之際持刀殺害，事後還以鹼片水潑屍，季婦女兒今（20日）也到庭陳述，聽見母親詳實說出如何殺害父親的過程，讓她情緒頻頻潰堤，且不斷自責沒能阻止家庭悲劇，請求合議庭及國民法官再給母親一次機會，「她只是渴望『愛的尊重』。」

新北地院今上午審理家暴婦殺夫案，傳喚季婦的女兒出庭，檢辯針對「潑鹼片水」一事釐清犯案動機，季婦女兒一邊聽著母親描述行兇細節，投影幕一邊播放父親遭殺害的血腥照片，讓她悲痛淚崩，雙眼根本不敢望向投影幕。

接著，審判長請季婦女兒陳述意見時，她才一開口隨即便哽咽到無法言語，穩下情緒後她緩緩說道，「今天在這個法庭裡，身為子女的我最難過的是，我失去父親，而且被告是我的母親，發生這件事我很震驚、難過也很自責，如果我當初多花時間陪伴、關心父母，或許事情就不會發生了，我很後悔也很痛苦。」

講到這早已淚流不止的季婦女兒，強忍情緒繼續吐露，現在她更擔心的是身心背負沉重壓力的母親，「我已經沒有了父親，不能再失去母親，我知道她犯下殺人罪，應該受到法律制裁，但我懇請法官減輕刑罰，我的母親犯案不是為了爭奪名利，她只是渴望『愛的尊重』，請給我媽一次機會，讓她在剩下的人生好好活著、好好愛自己。」

本案今天辯論終結，將於明（21日）下午2時30分宣判。庭訊後，儘管國民法官情緒平穩，但現場旁聽司法官與民眾都紅了眼眶。

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