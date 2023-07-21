食物也被嫌！日本鄉民「酸爆台灣旅遊」　一窩蜂負評他震驚

▲原PO發現日本鄉民對台灣旅遊評價很差。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「氣到彈出來！」有台人在日本論壇發現台灣旅遊討論文，點進去卻看到許多負評，像是「東西難吃到嚇了我一跳」、「蟑螂超大隻」、「吃什麼都有八角臭」、「像到日本鄉下旅行的感覺」、「賣一堆假貨」，甚至有日本鄉民覺得台灣是「半吊子的地方」，不禁看傻「台灣有那麼不堪嗎？」引發議論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「日本鄉民對台灣旅遊評價超差？」說他在日本最大討論區「5ch」看到一篇台灣旅遊討論文，好奇點進去看，結果差點「氣到彈出來」，「日本人竟然一窩蜂地給台灣旅遊負面評價，真是豈有此理！」

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接著，原PO轉貼並翻譯一連串負評。「交通超危險，感覺哪天會被輾過去」、「東西不好吃我驚呆」、「蟑螂超他X大隻」、「日本附近的國家，果然還是去泰國最好，老實說，不知道怎麼會有人要去台灣那種半吊子的地方」、「就海比較髒的沖繩。」

貼文引發議論，不少人也直嘆，「國旅已經不是差評，是負評」、「住那麼貴，就先負評了」、「我還真不知道要怎麼推薦外國友人來」、「蟑螂何止大隻，他X還會飛咧」、「熱熱黏黏跑來受罪」、「除了食物難吃這點不同意，其他都中肯」、「的確，不知哪天就被車輾過去了。」

▲有日本鄉民詫異台灣食物沒想像中好吃。圖僅為示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

還有網友也搖頭，「台灣人也不買帳啊」、「外國人通常對台灣的評價就是食物好吃、人很熱情，基本上也是場面話」、「就普通沒到爛啦！交通以外」、「好不好玩見仁見智～倒是物價跟飯店的費用超級盤」、「台灣觀光環境好，但被弄得很爛是事實啊！」

不過，實際查看原貼文，也並非一面倒負評，「我現在在台灣，炒飯很好吃啊」、「哪會，比日本好玩大概3倍」、「小籠包比日本賣的還好吃，要找當地人會吃的店比較不會踩雷」、「鳳梨釋迦很好吃耶」、「火鍋很好吃哇」、「小籠包真的超好吃」、「想要有出國感的話，可以去高雄、南台灣」、「推衛兵交接儀式。」