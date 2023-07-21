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資源回收+十字訣助環保　南大附小氣候與生態當教材

▲南大附小彩虹斑馬團隊在台南市環保局指導下，辦理兩天一夜暑期環境教育營隊活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南大附小彩虹斑馬團隊在台南市環保局指導下，辦理兩天一夜暑期環境教育營隊活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬團隊在台南市環保局指導下，辦理兩天一夜暑期環境教育營隊，參訪藏金閣、南區氣象中心、尖山埤、紅葉公園、牛埔泥岩等五處環教設施場所，並搭配惜食教育在環保餐廳用餐，響應環保署「全民綠生活」的政策。

▲南大附小彩虹斑馬團隊在台南市環保局指導下，辦理兩天一夜暑期環境教育營隊活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南大附小彩虹斑馬團隊在台南市環保局指導下，辦理兩天一夜暑期環境教育營隊活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南大附小彩虹斑馬團隊在台南市環保局指導下，辦理兩天一夜暑期環境教育營隊活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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首站抵達藏金閣，環保局長許仁澤全程陪同師生，進行「翻轉教育玩資收」課程，學生林映彤說，資源回收搭配「瓶瓶罐罐紙電1357」十字口訣，就很容易將回收物細項分類。許仁澤表示，學童認真處理回收作業，表情專注且投入，看到環境教育具潛移默化作用，日後會持續推廣。

▲南大附小彩虹斑馬團隊在台南市環保局指導下，辦理兩天一夜暑期環境教育營隊活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學童在南區氣象中心學習觀測氣候，即將升上四年級的學生郭珈茵說，從他就讀小學後都沒有颱風登陸台灣，雖然他才10歲，但已感覺到極端氣候造成缺水危機及氣溫節節升高。尖山埤原是提供製糖用水的水庫，現在則變成了環境學習中心，學童在尖山埤聽到近幾年淺山區動植物的數量銳減，不約而同表示，愛護地球刻不容緩。

▲南大附小彩虹斑馬團隊在台南市環保局指導下，辦理兩天一夜暑期環境教育營隊活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

指導老師陳怡均表示，適逢紫斑蝶過境關子嶺，特地帶領學生到紅葉公園學習蝴蝶標放技巧，難得的體驗讓學童驚呼連連；牛埔泥岩月世界的地貌讓學童十分新奇，透過簡易儀器及自製坡度計測量，發現泥岩pH值8.5呈鹼性、富含鹽類，且因坡度陡而使植物不易生長。

▲南大附小彩虹斑馬團隊在台南市環保局指導下，辦理兩天一夜暑期環境教育營隊活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南大附小指導老師張景傑表示，課程設計結合環境教育議題之五大學習主題：環境倫理、永續發展、氣候變遷、災害防救、能源資源永續利用，並緊扣聯合國永續發展目標SDGs，希望學生此行能看懂門道，而不只是看熱鬧。

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