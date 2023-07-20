快訊／莊銘淵被罵翻發道歉聲明　「會親自向陳紫渝道歉」

▲民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵。（圖／記者杜冠霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市永和區永福里里長陳紫渝19日被周刊爆料與永和分局秀朗派出所的凃姓員警密戀。民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵於臉書要陳紫渝「盡量避免華而不實的花邊新聞」，引發爭議。對此，莊銘淵稍早出面致歉，剛剛則發出聲明，表示自己會親自向陳紫渝表達歉意。

莊銘淵聲明提到，個人臉書言論引發爭議，實屬不當，作為民進黨黨員及黨徵召的立委參選人，本應更堅守黨的價值，一起為性別平等的社會繼續努力，但為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝道歉。

針對陳紫渝戀情，莊銘淵日前透過臉書發文，稱自己看完新聞後他感觸很深，身為四連任的里長，並獲得兩任新北市長朱立倫、侯友宜的「特優里長」獎狀，連續八年都親自挨家挨戶發放重陽禮金，關懷孤獨及弱勢長者，也成立黃金志工隊至今，推廣「遛狗繫狗鍊，隨手清狗便」政策成果顯著。

莊銘淵接著表示，里長的工作五花八門，要做好里長並不容易，需要投入大量的時間與精力，也要深耕地方，與里民密切互動，贏得里民的信賴，一步一腳印才能連續為鄉親們服務。同時，保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，希望下次有機會能跟陳紫渝同仁約時間見面聊天，做經驗分享，相信教學相長能讓永和的民眾能生活更加美好。

言論一出，隨即引發網友不滿，連黨內自己人也不挺。莊銘淵20日受訪時說，自己只是想做一些經驗分享，「畢竟我也比較資深，如果造成她的誤會、感到遺憾，對造成社會大眾紛擾道歉」，可能大家只注意到第一段，但自己發這篇文是善意的、里長互相鼓勵，剛當選不要有太多花邊新聞，會造成她困擾。