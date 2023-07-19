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從南投偷到台南！3人竊電纜線集團撈百萬被起訴　收贓的也慘了

▲斗六警分局擴大偵辦循線逮捕3名嫌犯、查獲2名涉嫌收受贓物的資源回收商，清查該竊電纜集團共犯15次並得手約5噸電纜，犯罪所得逾百萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局擴大偵辦循線逮捕3名嫌犯、查獲2名涉嫌收受贓物的資源回收商，該竊電纜集團共犯15次並得手約5噸電纜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台電公司今年發現雲林多處電纜線遭竊，斗六警分局擴大偵辦循線逮捕3名嫌犯、查獲2名涉嫌收受贓物的回收商，清查該竊電纜集團共犯15次並得手約5噸，犯罪所得逾百萬元。全案偵查終結，3名犯嫌及2名資源回收商分別涉嫌《刑法》結夥3人以上攜帶兇器竊盜、行使偽造特種文書、故買贓物等罪嫌起訴。

警方接獲台電公司報案，調閱路口監視器影像畫面迅速掌握線索，發現張姓男子與林姓、鄭姓友人涉有重嫌，3人為規避查緝，購買權利車變造車牌，駕駛懸掛偽造車牌的汽車行竊，並將竊得的電纜線，將有剝皮的電纜線以每公斤240元、沒有剝皮的則每公斤180元銷售給台南市的林姓及沈姓資源回收商。

經調查發現，該竊電纜集團以張姓男子為首，張嫌過去就曾竊取電纜此次進而再與鄭嫌、林嫌購買權利車偽造車牌，鎖定南投、雲林、台南市的工業區等地點犯案，並於台南市一處工業區一夜竊得1200多公斤電纜線。

今年5月18日於南投犯案時警方早已掌握線索，持搜索票到其事後處理電纜線的處所人贓俱獲，並現場查扣犯案工具，油壓剪、大鐵鎚、剝皮機、美工刀、犯案車輛、偽造的車牌、現金60餘萬元及電纜線、毒品等物。

全案偵查終結，經雲林地檢署檢察官訊問後檢察官認為，其中張嫌、鄭嫌林嫌3人及林姓、沈姓2名資源回收商分別涉嫌刑法第321條第1項第 3、4款之結夥三人以上攜帶兇器竊盜、第216條、第212條的行使偽造特種文書、第349條第1項的故買贓物等罪嫌起訴。

雲林地檢署檢察官並以竊取電纜線影響民生及公共安全，建請法院從重量刑。其中張嫌、鄭嫌犯罪嫌疑重大，有反覆實施竊盜之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准，林嫌另案送執行，林姓、沈姓回收商予以飭回。

▲斗六警分局擴大偵辦循線逮捕3名嫌犯、查獲2名涉嫌收受贓物的資源回收商，清查該竊電纜集團共犯15次並得手約5噸電纜，犯罪所得逾百萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局擴大偵辦循線逮捕3名嫌犯、查獲2名涉嫌收受贓物的資源回收商，清查該竊電纜集團共犯15次並得手約5噸電纜，犯罪所得逾百萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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