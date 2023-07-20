北市暴雨淹水不斷　顏若芳全副武裝入下水道會勘

▲顏若芳視察人行地下道滯洪池。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）



記者陳家祥／台北報導

近來天氣變化大，常見有上午晴天大太陽、午後下場強降雷陣雨，不僅影響民眾生活，也考驗城市的排水能力。日前中山區因大雨淹水，民進黨台北市議員顏若芳特別全副武裝，在水利處陪同下進入下水道會勘，目前的排水規畫無法負荷強降雨的水量，呼籲新上任的蔣萬安市長應該重新研擬因應強降雨的方案。

「人行地下道滯洪池遇大雨竟破功？蔣市府應積極檢討、守護市民安全！」顏若芳表示，台北市目前為止有21座人行地下道已廢除，這些廢除地下道經市府水利處的評估後，部分幾座從閒置地下空間轉型為滯洪池，而中山錦州人行地下道滯洪池就是第一座完工的代表。

顏若芳指出，但在2021年6月17日完工的中山錦州人行地下道滯洪池，似乎沒有發揮功能，今年6月23日及6月30日的兩場大雨，中山北路、錦西街口就出現淹水狀況，甚至一度漫上騎樓，讓在地居民非常焦慮。

為了確認中山錦州人行地下道滯洪池的降雨容受度與防洪韌性，顏若芳特別在水利處的陪同下，全副武裝進入地下道滯洪池會勘；她發現，問題的癥結點在於目前的排水規畫無法負荷強降雨的水量。

顏若芳說，以中山錦州人行地下道滯洪池為例，該貯留設施量體為718.4公噸，如果時雨量超出78.8mm/h，就很難不淹水，而這個淹水困境在極端氣候的現實中，已是整個台北市迫在眉睫的難題。

顏若芳表示，極端氣候強降雨已成了不可避免的現實，如果前任柯市長的海綿城市政策破功，新上任的蔣萬安市長應該重新研擬因應強降雨的方案，不能以「水很快就退了」、「雨太大」作為卸責藉口。竟每次水災都可能危及民眾生命財產安全，台北市政府有責任提供一個讓市民安心、具有環境韌性的生活空間。