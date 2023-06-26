蔣萬安取消行程惹議！北市稱該時段無台選手　議員：明明有「楊肉盧」

▲蔣萬安。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安25日原訂出席「2023台北羽球公開賽」決賽並頒獎，但24日晚間臨時取消，理由為「無台灣選手出賽」，但當天有「台灣球后」戴資穎等台灣選手比賽，引發外界批評。面對蔣市府稱，是該時段沒台灣選手上陣，民進黨台北市議員顏若芳再批，明明表定時間還有台灣選手盧敬堯、楊博涵大戰馬來西亞。

針對蔣市府稱蔣萬安不參加「2023台北羽球公開賽」決賽，是因為下午3時30分至4時沒有台灣選手上陣，顏若芳26日再度批評，表定3時8分至4時19分，是台灣選手盧敬堯、楊博涵大戰馬來西亞的時間，蔣萬安的團隊越描越黑，根本證明北市府完全沒做功課、完全無心在體育發展上。

▲顏若芳表示，蔣市府稱該時段無台灣選手，但該表定時段為男雙組合楊博涵、盧敬堯。（圖／顏若芳提供）

顏若芳提及，台北羽球公開賽是我國最高等級的羽球賽事，更是世界排名賽的重要一站，是台北促進運動外交的好機會，但身為地主、身為主辦單位的蔣萬安，卻用「沒有台灣選手」而不出席決賽，這要如何將發台北市發展成國際都市？

顏若芳指出，蔣萬安有時間與其他總統參選人同台，有時間與國民黨立委參選人同台，卻沒時間出席這麼重要的體育賽事、盡到地主之誼，時間到底怎麼分配的？整個市府到底是在裝傻還是在說謊？

顏若芳強調，請蔣萬安不要只會一直躲在發言團隊背後，放任發言團隊出來自爆，只會越來越慘、越來越丟臉，市長應該親自出面說明、致歉，面對市府團隊誤認決賽沒有台灣選手一事，「如果連那麼基本的事情都會出包，讓台北丟臉到國際，市民又怎能期望蔣萬安能做出什麼大破大立？」

針對顏若芳指稱，台北羽球公開賽男雙決賽有台灣選手出席，且時間為下午3時8分至4時19分，北市府副發言人蔡畹鎣表示，顏若芳提出的比賽時間有事實上錯誤，依據羽球協會提供的大會官方成績紀錄，比賽確切時間為下午4時36分至5時48分，並非3時8分至4時19分，「一切都有公開紀錄，議員提出意見時應本於實證，不該扭曲事實。」

▲蔣市府以「無台灣選手出賽」為由，取消2023台北羽球公開賽決賽行程。（圖／記者袁茵攝）

回顧該起爭議，蔣萬安25日原訂行程為下午3時30分至4時出席「2023台北羽球公開賽」決賽，當時行程稱「市長受邀出席致詞並頒獎」，且還會在會前接受媒體訪問；但24日晚間8時44分，蔣市府聲稱，「因評估25日下午2023台北羽球公開賽決賽無台灣選手出賽，市長取消原行程，改為出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。」

當蔣市府發出此公告時，還有一名媒體在蔣萬安市長群組詢問，「戴資穎難道不算台灣選手嗎？」但沒有獲得任何發言體系回應，因此最後默默收回該言論。

而顏若芳25日晚間表示，蔣萬安說台北羽球公開賽決賽「沒有台灣選手」所以不參加，「難道戴資穎不是台灣人？」台北羽球公開賽決賽今天落幕，戴資穎衛冕成功，副總統賴清德也到場慶賀，但現場卻沒有看見蔣萬安的人影，原因竟是市府說「決賽沒有台灣選手」所以不參加，「難道蔣萬安不認識台灣羽球天后戴資穎？還是認為戴資穎不會奪冠？」

▲柯文哲、蔣萬安出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。（圖／記者黃國霖攝）

顏若芳說，連賴清德都有到現場慶賀，身為地主的蔣萬安卻竟然出這種包，是不敢跟賴清德同台？還是要放棄國民黨總統參選人侯友宜，選擇藍白合與柯文哲同台？「蔣萬安，你用沒有台灣選手參賽的理由不出席台北羽球公開賽，真的是丟臉到全世界了！」

對此，北市府副發言人蔡畹鎣回應，媒事組24日晚間於媒體群組發佈行程更動通知，是指原訂出席時段下午3時30分至4時無台灣選手出戰，其他時間蔣萬安已有行程安排故無法出席，因此取消該行程，並非指全日無台灣選手。

蔡畹鎣提到，蔣萬安晚間致電戴資穎祝賀，並感謝對方把冠軍獎項留在台北，成為賽史上首位五冠女單選手；雖然今日另有行程無法到場邊打氣，但上次奧運期間有守在電視機前加油，而戴資穎除了感謝蔣萬安的祝福，也將致贈一支簽名球拍做紀念。