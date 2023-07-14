鼓勵年長者參與！東森廣場「健康長壽盃」麻將賽　員工親友報名秒殺

▲東森購物旗下中和東森廣場於7月14日再次舉辦「健康長壽盃」麻將大賽，是今年以來的第三場活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物旗下中和東森廣場於7月14日舉辦「健康長壽盃」麻將大賽，是今年以來的第三場活動，有別以往邀請鄰里居民參加，這次特別邀請東森購物的員工親友們一同參與，不僅拉近了員工與家人之間的關係，更加強家庭與社區的凝聚力。報名開放52個名額迅速額滿，反映出大家對於活動的熱情和期待。



這次麻將大賽參賽者平均年齡52歲，其中有員工一口氣替5位親友報名，許多員工也鼓勵他們的父母親來參賽，最年長的參賽者是一位78歲奶奶，而且牌技了得，打進複賽，大家抱著員工親友聯誼、切磋牌技的心情來參與，展現了家庭團員間的情誼與熱情。

▲此次「健康長壽盃」麻將大賽開放給員工親友報名參賽。

▲「健康長壽盃」麻將大賽，邀請到麻將最大黨副主席張華特擔任裁判。

▲此次麻將賽參賽者平均年齡52歲，其中最年長為78歲。

東森購物行銷副總洪茂光代表致詞表示，非常感謝每一位參與這場比賽的人，無論是東森購物員工、參賽者的親友們，希望大家在比賽中能夠盡情享受遊戲的樂趣。他特別提到第一次舉辦麻將賽時，對於兩位百歲人瑞的參與令人印象深刻，這兩位高齡參賽者不僅身體健康、行動自如，還擁有靈活思維，證明了「越老越要動」的重要性，鼓勵所有年長者積極參與各種活動，以維護健康長壽。

洪茂光強調，東森購物一直致力於推動健康長壽的理念，並通過各種活動和計劃來實踐此一目標，「健康長壽盃」麻將大賽再次凸顯了公司對於長者福祉的關注和努力。

▲「健康長壽盃」麻將大賽，最後決賽四名選手合影。

▲最後由年僅23歲的楊小姐（左）奪得冠軍，由東森購物行銷副總洪茂光（右）頒發獎品5000元點8號餐券。

麻將比賽最後由全場最年輕僅23歲的楊小姐奪得冠軍。為鼓勵參賽者多動腦、享受比賽樂趣，東森購物也提供獎項，冠軍可獲得價值5000元的點八號餐券，每位參賽者也都給予價值200元餐券作為鼓勵，未來東森購物也將持續舉辦健康長壽盃麻將賽，甚至推廣到更多地方。

