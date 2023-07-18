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大陸 大陸焦點 特派現場

東森總裁王令麟赴北京惠買集團交流　看好大陸「疫後經濟復甦」

記者蔡儀潔／北京報導

東森集團總裁王令麟近日展開北京參訪之旅，期間赴大陸知名網路科技公司惠買集團，就兩岸電商直播業態進行交流。王令麟表示，看好中國大陸疫後經濟復甦，內需市場富有潛力，未來要將自然美現有的1000多家門店，擴展到5000至1萬家。

▲▼ 惠買網,王令麟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲惠買集團大樓外觀。（圖／記者蔡儀潔攝）

王令麟、東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿等一行人，近日到位於北京亦莊、佔地15萬平方公尺的惠買網直播基地，與惠買董事長杜瑞勇、副總裁徐琴等人展開交流。

據介紹，北京惠買集團成立於2020年，是一家集電視購物、OTT、惠買APP、第三方電商平台、MCN直播機構於一體的新型零售集團，曾獲得「北京市重點總部企業」、「中國電子商務百強企業」等榮譽稱號，2020年決定進軍直播領域，邁出了從「電視購物」到「直播電商」戰略升級的第一步，三個月粉絲突破500萬。

惠買集團決定轉戰短影音平台後，斥巨資建設亞洲最大的5G直播基地，有21個大型演播廳、300個獨立直播空間，包括超市式選品中心，商場等場景，支持全年365天24小時不間斷播出。

▲▼ 惠買網,王令麟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲東森集團總裁王令麟與惠買董事長杜瑞勇。（圖／記者蔡儀潔攝）

在交流時間中，王令麟表示，東森集團亦看準直播電商趨勢，2023年全面啟動「千萬直播主造星計劃」，並與多位頭部直播主合作，啟動直播電商。

談起經營理念，王令麟強調，核心精神是「把控商品品質」，譬如旗下自然美這個老品牌就有許多好的商品，是一個值得永續經營的企業，集團就投資逾3億元人民幣，在上海奉賢區新建了自然美工廠，要打造成全中國最優質的美妝生技工廠。

▲▼ 惠買網,王令麟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼王令麟在分享觀點。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 惠買網,王令麟。（圖／記者蔡儀潔攝）

杜瑞勇在聽王令麟發言時點頭表示贊同，並問道「王總裁如何看待大陸未來經濟」。王令麟立刻答道「我是看好的」，如今大陸走出新冠疫情，儘管短期內居民存款在增加，但14億人的內需市場消費量依然龐大，預計6個月後消費力會上升，因此未來要將自然美現有的1000多家門店，擴展到5000至1萬家，歡迎待業的民眾加入東森大家庭。

另外，王令麟還分享道，在經營企業時注重與社會結合，積極投身做公益，東森集團十餘年來投入逾5000萬元新台幣，為3萬名偏鄉部落孩童提供「愛的早餐」，當收到考上大學的孩子們寫下感謝卡片，心裡十分感動。

據悉，現階段大陸直播電商市場已進入爆發性發展期，相關機構統計數據顯示，2022年市場規模超過3.4兆人民幣，預計2023年將超過4.9萬兆人民幣。

▼王令麟一行人與惠買集團負責團隊合影。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼王令麟,惠買集團。（圖／記者蔡儀潔攝）

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