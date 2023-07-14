東森購物電視通路7／15「特別日」限時優惠　下殺1折起再折300東森幣

▲東森購物回饋會員朋友，電視通路特於7月15日（六）規劃「特別日-涼夏購物節」活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

迎接暑假到來，東森購物回饋會員朋友，電視通路於7月15日（六）規劃「特別日-涼夏購物節」特別活動，當天LIVE節目自早上10:40至晚間23:59，全日指定商品下殺1折起，下單再現折東森幣300元起，此外還推出「亂賣會」，全場最低360元起，為消費者帶來一系列降溫、涼爽、美白和防曬等消暑涼夏商品。當日在電視通路購買涼夏購物節指定商品滿3件，還送全家霜淇淋乙支。



「涼夏購物節」活動特別設計了兩大活動方式，指定商品狂降1折起，還可現折東森幣300元，超值商品首推「英國SodaStream氣泡水機」，全球熱銷NO.1，市價8,500元，特別日價3,990元，下單再折600東森幣，等於實付金額只要3,390元，省下5,110元。「PHILIPS飛利浦DC渦流循環扇」市價7,990元，特別日價3,390元，下單再折600東森幣，只要花2,790元就能到手。台中十大伴手禮「法布甜季節限定米其林指定伴手禮組」，市價1,880元，特別日價1,580元，下單再折300東森幣。

▲英國SodaStream氣泡水機，特別日買起來，可省下5,110元。

▲PHILIPS飛利浦DC渦流循環扇，只要花2,790元就能到手。

▲法布甜季節限定米其林指定伴手禮組，特別日價1,580元，下單可再折300東森幣。

電視購物價格最殺的「亂賣會」，包括韓國好麗友草莓夾心蛋糕、Wedgwood純棉枕巾、雨之戀－降溫10℃鈦奈米自動傘等知名美妝保養品以及特色商品，所有商品都低至360元起，除了折扣和超值商品，炎炎夏日，東森購物再祭出消暑法寶，當日在電視通路購買指定商品滿3件，就送全家霜淇淋乙支，限量500支。