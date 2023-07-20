未過境就被關切「走入白宮」說？　趙少康：美國對賴清德不信任

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

對於民進黨總統參選人賴清德拋出「走入白宮」一說，外媒《金融時報》指出，相關言論在華府引發巨大波瀾，美方官員要求台灣政府澄清上述言論。對此，中廣董事長趙少康表示，賴清德美國還沒去成，就先因為「走入白宮」發言讓美國人不高興，美國對賴清德這次過境這麼小心翼翼，AIT處長孫曉雅還強調明年大選不會選邊站，顯現美方對賴清德的不信任。

趙少康表示，2024大選，他說是戰爭與和平的選擇，賴清德就說是中南海和白宮的選擇，更稱「台灣總統可以走入白宮，我們追求的政治目標就已經達成了」，還沒當選，台獨金孫就不演了，直接挑起美中台三邊緊張，成為麻煩製造者。

趙少康說，美國華府對賴清德的外交兩岸路線始終存疑，「務實台獨工作者」的形象一直揮之不去，幾個月前，政壇就傳言賴清德將藉出席巴拉圭新任總統就職典禮過境美國，甚至爭取「跨過波多馬克河」進入華府，營造外交突破形象。

「沒想到賴清德美國還沒去成，就先因為『走入白宮』發言讓美國人不高興，要求解釋澄清。」趙少康說，民進黨親美到這個程度，萊豬、軍火都照單全收，AIT要在內湖圈地也照辦，美國卻對賴清德這次過境這麼小心翼翼，AIT處長孫曉雅還強調明年大選不會選邊站，顯現美方對賴清德的不信任。

趙少康質疑，台灣選舉為什麼要在「中南海」和「白宮」之間二選一？面對複雜的印太地緣政治，負責任的政府應該在美中兩強之間，走一條左右平衡的道路，中南海和白宮的矛盾，不應該犧牲台灣利益，更應該讓白宮與中南海都爭取台灣的好感，讓台灣左右逢源。