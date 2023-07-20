快訊／綠參選人蹭陳紫渝　民進黨怒：不當言論要道歉

▲賴清德（右三）與莊銘淵（左二）握手致意。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德上周宣布提名里長莊銘淵參選新北市第九選區（永和區、中和區17里）立委，挑戰國民黨老將林德福，然而莊今（20日）在臉書貼出一張「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，指陳紫渝與男友「共度激情夜」，自己則保持良好形象，引發黨內譁然，批評言論不當。民進黨稍早也罕見發布聲明，痛斥莊言論失當，嚴正要求他道歉。

莊銘淵今天上午透過臉書及媒體群組貼出一張「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，特別擷取媒體報導陳紫渝與男友到商旅休息「共度激情夜」的一段，又稱自己看完這則新聞後感觸很深，又在臉書貼文留言處強調「同時保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，共勉之，希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天，做經驗分享、相信教學相長，讓永和的民眾能生活更加美好」。

然而，該篇貼文一出引發黨內議論，認為莊銘淵言論不當，他也在接近中午時收回媒體群組的留言，表示內文是引述媒體報導，「下次會多加注意，謝謝！」而民進黨稍早發布聲明指，保障女性參政權，捍衛性別平等，是民進黨堅持的價值；針對莊銘淵里長臉書內容，民進黨認為言論明顯失當，雖然莊銘淵已刪除該則發文，黨還是會嚴正要求莊銘淵，對此不當言論向陳紫渝里長及社會鄭重道歉。