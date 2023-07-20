賴清德「走入白宮說」惹議　趙少康酸：還沒當選台獨金孫就不演了

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

副總統賴清德日前提及，「台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成了」，引發關注。對此，中廣董事長趙少康指出，2024大選是戰爭與和平的選擇，賴清德說是中南海和白宮的選擇，更說「台灣總統可以走入白宮，我們追求的政治目標就已經達成了」。還沒當選，台獨金孫就不演了，直接挑起美中台三邊緊張，成為麻煩製造者。

賴清德日前提及，「台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成了」，引發關注，《金融時報》報導指出，有美國官員要求台灣澄清賴清德「走入白宮」言論。

「賴清德已經是麻煩製造者」，趙少康表示，華府對賴清德的外交兩岸路線始終存疑，他「務實台獨工作者」的形象一直揮之不去，幾個月前，政壇就傳言賴清德將藉出席巴拉圭新任總統就職典禮的機會，再次過境美國，賴陣營甚至爭取「跨過波多馬克河」進入華府，營造外交突破形象。

趙少康說，沒想到賴清德美國還沒去成，就先因為「走入白宮」發言讓美國人不高興，要求解釋澄清，連他要過境美國哪個城市都還搞不定，顯然還在各方角力中。民進黨親美到這個程度，萊豬、軍火都照單全收，AIT要在內湖圈地也照辦，美國卻對賴清德這次過境這麼小心翼翼，孫曉雅還強調明年大選不會選邊站，對賴清德的不信任顯而易見。

趙少康再說，台灣人的選舉為什麼要在「中南海」和「白宮」之間二選一？台灣面對複雜的印太地緣政治，負責任的政府應該在美中兩強之間，走一條自己左右平衡的道路，中南海和白宮的矛盾，不應該犧牲台灣利益。台灣更應該讓白宮與中南海都爭取台灣的好感，讓台灣左右逢源。