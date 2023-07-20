傳美關切賴清德「走入白宮說」　侯友宜競辦：麻煩製造者2.0版

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／新北報導

針對副總統賴清德「走入白宮說」，傳出被美方要求釐清一事。侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，賴清德曾說自己是務實的台獨工作者，更被稱為台獨金孫。賴清德的台獨主張就是美中台關係最大的未爆彈，而賴「走入白宮」的失言，猶如另一個前總統陳水扁，成為「麻煩製造者2.0版」。

賴清德日前提及，「台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成了」，引發關注，《金融時報》報導指出，有美國官員要求台灣澄清賴清德「走入白宮」言論。



對此，王敏旭指出，陳水扁曾被美國前總統小布希稱為「麻煩製造者」，陳水扁甚至在出訪時，「興揚之旅」變成「迷航之旅」，就連過境地點一變再變，宛如國際人球，還被同行記者問到「我們現在飛機要飛去哪裡？」

王敏旭表示，被稱為台獨金孫的賴清德，在2017年擔任行政院長在立法院備詢時指出，「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」，這就代表，賴清德是台灣避戰、兩岸和平發展與美中台關係的「最大未爆彈」。

王敏旭說，反對台獨、維持現狀是目前台灣民眾最大的共識，賴清德根深蒂固的台獨理念，不僅令國內民眾擔憂，也被美方質疑。賴清德是民進黨提名的總統參選人，應該對自己的言行負責，而台灣也不要有下一個陳水扁。

