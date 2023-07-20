消息人士：叛逃到北韓的美國士兵曾被關首爾監獄工場48天

▲23歲的金恩18日混入觀光客隊伍，趁隙進入北韓。（組圖／翻攝自推特、CFP）

記者葉睿涵／編譯

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）18日越境進入北韓，研判遭北韓拘留。有知情人士透露，金恩赴北韓前曾因涉及暴力行為而被關押在南韓的監獄工場（prison workshop）長達48天。

韓聯社20日引述美媒報導，23歲的金恩在去年10月8日凌晨，因涉嫌在首爾麻浦區（Mapo）的一家夜店實施暴力，而被當地警方逮捕。事後，他拒絕向警方提供個人資料，還反覆狠踢和破壞警車，並對韓國軍隊大喊髒話。

▲金恩越境進入北韓前的最後身影。（圖／CFP）

今年2月8日，金恩被首爾一家法院判處罰款500萬韓元（約新台幣12萬元），每欠付10 萬韓元，就會被拘留一天。消息人士指出，由於金恩一直沒有繳納罰款，因此他最後被關押在天安監獄（Cheonan）的工場48天。

金恩在7月10日獲釋後，原定於7月18日遣送回美國德州軍營接受懲處，但他卻在18日準備登機這天，在仁川機場通過安檢後逃離機場，並在板門店混入觀光客隊伍，參觀由聯合國主辦的「共同警備區域」（JSA）導覽活動，趁隙進入北韓。

依據美國官員先前的說法，金恩是在蓄意、未經許可的情況下越過軍事分界線，他據信目前已被北韓拘留。