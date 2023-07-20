「只想用爽話討好支持者」　郭台銘批賴清德：帶台灣走去可怕的地方

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於民進黨總統參選人賴清德拋出「走入白宮」一說，外媒《金融時報》報導指出，相關言論在華府引發巨大波瀾，美方官員要求台灣政府澄清上述言論。鴻海創辦人郭台銘20日批評，要選總統的人既不了解中國大陸，也不了解美國，只想用一些爽話來討好支持者，實在太危險了，若讓賴清德來當總統，台灣不知道會被帶到什麼樣可怕的地方去，更預告他將在下個月向大家報告「強國之策」。

郭台銘今日透過臉書發文表示，對於英國《金融時報》以大篇幅報導美方對於賴清德的不信任，並提到華府與美國國務院「認為賴清德的言論跟蔡英文總統對兩岸關係採取的審慎態度背道而馳」，顯現美方對賴清德的兩岸論述已經感到「非常焦慮」，他也對此感到高度憂心。

郭台銘指出，賴清德作為總統參選人，時而說「最想跟習近平共進晚餐」，時而又說2024總統選舉是「中南海和白宮」的選擇，這樣片面式討好選民的兩岸論述，已經引起中美雙方的高度疑慮。

郭台銘提及，他上次說賴清德要和中國國家主席習近平吃飯是「九廂情願」，現在美國國務院對賴清德的美國政策也有同樣的反應，直言「要選總統的人既不了解中國大陸，也不了解美國，只想用一些爽話來討好支持者，在當前的情況下，實在太危險了」。

郭台銘認為，與賴清德的態度相比，總統蔡英文的路線至少還是「審慎」的，若讓賴清德來當總統，一下亂說衝撞中國大陸的話，一下又亂說讓美國政府受不了的話，台灣不知道會被帶到什麼樣可怕的地方去。

郭台銘表示，他所提出的《金門和平宣言》將他對兩岸問題的態度立場表示地清清楚楚，又特別以英文專文在《華盛頓郵報》上發表，同樣對美國人說地明明白白，不怕惹來什麼樣的謾罵，因為他知道，要讓台灣有安全的未來，就必須如此訂定在中美之間的政策。

「我直接談判立場，沒有什麼選舉宣傳語言藏在裡面」，郭台銘強調，他希望作為政治領袖的人，都能有這樣的勇氣與承擔，選擇做對的事，而不是只為了得到一時的聲量與支持，就做出胡言亂語的行為。此外，郭台銘也預告，兩岸要和，台灣要更強，他將在下個月向大家報告他的「強國之策」。