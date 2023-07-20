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社會 社會焦點 保障人權

1萬5現金掉滿地！他路過帶女兒路上狂撿　下秒舉動太暖心

記者賴文萱／高雄報導

最好身教！高雄一名曾先生日前騎摩托車行經大寮區內坑路時，發現竟然有數張千元大鈔掉在地上，一旁還有一個皮包。為了給小孩一個良好的教育，於是他帶著女兒一起幫忙撿起地上的千元鈔票，送至最近的派出所，希望員警能找到失主。警方隨後調閱監視器順利找到遺失錢包的陳男，他對熱心的父女及警方表達深深感謝。

▲▼1萬5現金掉滿地！熱心爸帶女兒路上狂撿，下秒舉動太暖心。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲1萬5現金掉滿地！熱心爸帶女兒路上狂撿，送至最近的派出所，希望找到失主。（圖／記者賴文萱翻攝）

大寮所員警楊峻竑日前接獲報案，一名曾先生稱在路上拾獲多張千元大鈔及錢包，員警查看皮包內容物，除了撿到的現金15000元，皮包內卻無證件，無法得知失主為何人。

警方調閱現場監視器尋找失主，發現一台摩托車疾駛而過，接著就發現一堆千元鈔票滿天飛，隨後掉落於地面。熱心的曾先生與女兒出現，協助撿起這些金錢並送到派出所。

▲▼1萬5現金掉滿地！熱心爸帶女兒路上狂撿，下秒舉動太暖心。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳姓失主順利領回遺失的錢包，相當感激熱心的父女及員警。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方立即通知這台機車的陳姓車主，但車主一開始表示沒有遺失皮包，也沒有掉現金，讓警方直覺怪異，直到再次接到他的來電才真相大白。

原來遺失的人是陳姓車主78歲的父親，那天將皮包放在機車座墊上，車主沒注意就騎出去，隨後陳父要找皮包就找不到了，直到聽到警方的來電，才得知自己的錢包被拾獲，最後也到分局領回遺失的物品，並對拾獲的人及警方表達感謝之意。

林園分局提醒，民眾應妥善保管自身貴重物品，發現遺失物品時，可撥打110報警處理，或至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」查詢。

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