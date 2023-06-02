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掃到一包2萬多元現金　台南清潔隊員拾金不昧

▲台南市環保局東區清潔隊員汪雨瞳，1日上午執行道路清掃作業時，掃到一包白色塑膠袋，汪員拆袋發現現金一疊，隨即送交派出所，經清點有新台幣2萬多元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局東區清潔隊員汪雨瞳，1日上午執行道路清掃作業時，掃到一包白色塑膠袋，汪員拆袋發現現金一疊，隨即送交派出所，經清點有新台幣2萬多元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局東區清潔隊員汪雨瞳，1日上午執行道路清掃作業時，於林森路二段東寧運動公園轉角地上掃到一包白色塑膠袋，汪員感覺內容物有異，拆袋發現現金一疊，隨即送交派出所，經清點有新台幣2萬多元。

台南市平均數月就會發生一次丟垃圾「順便」把貴重物品丟進垃圾車、回收車的情形；或是路上粗心大意掉落現金，被清潔隊員拾獲繳送警方的小插曲，清潔隊員將心比心，往往都能替民眾找回失去的寶貝，讓失主感激不已。

東區清潔隊長譚家驊表示，發現金飾的隊員工作向來認真負責，忙碌之際仍能體貼失主焦急的心情，發現貴重物品迅速報警，其拾金不昧的正直態度值得嘉許。他也提醒民眾，隨身財物多留心，免得粗心大意丟棄或遺失造成困擾。

市長黃偉哲表示，為了讓市容持續光鮮整潔，清潔隊員業務繁雜且辛苦，工作時面對遺失物時能不動心，第一時間即送交警方，盼望早日物歸原主，廉潔操守令人肯定。

環保局長許仁澤表示，近年來環保局清潔隊員在工作上不乏拾金不昧情事，同仁的操守令人欣慰，將對拾金不昧的同仁敘獎，也期勉清潔隊員繼續做好為民服務工作，提供更優質的服務。

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