清潔隊員整理回收物...驚見現金紅包袋　拾金不昧金額曝光

▲台東市公所清潔隊員拾金不昧，台東市長陳銘風、政風室主任温庭瑩親送至台東警分局完成拾得物報案手續。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局台東分局於2日接獲台東市公所報案，清潔隊在資源回收場作業時發現民眾棄置拉鍊包，打開一看赫然發現內有現金新台幣3萬9千元。公所初步清點現金後，由台東市長陳銘風、政風室主任温庭瑩親送至台東警分局完成拾得物報案手續，清點金額完畢後入庫保管。該只拉鍊包內無身分證件或其他資訊，失主身份待釐清，台東警分局也呼籲當事人速來認領。

台東市公所表示，清潔隊利姓隊員於資源回收場進行分類工作時，發現一只拉鍊包遂打開查看，裡面竟有大批紅包袋且裝滿鈔票。利員想起市公所實施政風、廉政宣導時，都有強調提醒拾獲現金或貴重品時的處理流程，立即向上逐級報告處置，市公所也將對利員拾金不昧的優良事蹟擇期表揚。

台東警分局分局長陳蔚文提醒，部分民眾為了防竊，會將現金、金飾或珠寶等貴重物品夾雜在衣櫃等大型家具內，且用牛皮紙袋、報紙或塑膠袋等包裝掩飾讓人不易察覺，他日倘遇大掃除或搬家時，反而一時不察就當作垃圾或資源回收物棄置。呼籲民眾丟棄物品前務必先仔細檢查，以防造成損失。

▲台東市公所清潔隊員拾金不昧。（圖／記者楊漢聲翻攝）