台中潭子國小天橋下紙鈔滿天飛！路人「搶著撿」　結局超溫暖

▲潭子國小天下下方，日前突然出現千元、百元紙鈔滿天飛情形。（示意圖／達志影像）

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區潭子國小天下下方，日前突然出現千元、百元紙鈔滿天飛情形，數位民眾好心撿拾鈔票，送到派出所向警方報案，不久後，失主衝進派出所慌忙詢問，貨款在送貨途中不慎遺失，是否有人撿到錢？經警方核對收據，確認受理拾得物的金錢為失主所有，將8900元發還給失主。

台中市大雅警分局表示，潭北派出所值班警員廖乃嫻19日下午4時26分接獲陳姓民眾報案，稱潭子國小天橋下有很多張千元與百元紙鈔在飛，他當時撿到2800元，一旁還有1名紅衣男子也在檢鈔票。

果真過了不久，紅衣男子也向警方表示，自己在同樣位置拾獲鈔票，覺得非常新奇，第一次看到這麼多錢在地上飛！之後又陸續有2名路人稱在停等紅燈時，突然飛來千元鈔票，警方皆依規定受理拾得物。

▲▼多位好心民眾撿到錢至派出所報案。（圖／記者白珈陽翻攝）

員警到現場詢問附近店家，是否有民眾返回找尋掉落的紙鈔，並提醒店家若有民眾在尋找，請對方到派出所領取。當日晚間6時54分，1名羅姓男子（49歲）焦急地跑進派出所詢問是否有人撿到錢，稱那些錢是貨款，他送貨至天橋附近時，還將錢放到左邊口袋，送完貨上了車才發現錢不見了。

▲失主羅男衝進派出所詢問警方，是否有民眾撿到錢。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方核對羅男提供的收據，確認後將民眾撿到的8900元發還羅男，羅男對於民眾的拾金不昧及警方協助十分感謝。

潭北派出所所長黃光宏呼籲，外出時應妥善保管自身貴重物品，遺失物品時，可撥打110報警處理，或至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」查詢。