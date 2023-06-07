外送同行拾金不昧　永康警調電眼尋獲失主

▲一名吳姓外送員發現路上紙鈔散落一地，拾獲新台幣2700元，隨即前往永康分局龍潭派出所報案，員警受理後，通知同為外送員的洪姓民眾（左）前往認領。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名吳姓外送員6日在外送途中，行經永康區自強路一帶，發現路上紙鈔散落一地，拾獲新台幣2700元，隨即前往永康分局龍潭派出所報案，員警受理後，調閱監視器畫面，通知同為外送員的洪姓民眾前往認領，洪男十分感謝同行外送員及警方的熱心幫忙。

永康分局龍潭派出所警員涂劭芃，6日中午值班時，接獲吳姓外送員報稱，在永康區自強路與龍中街附近，發現數張紙鈔散落一地，拾獲共新台幣2700元。員警受理後，積極調閱監視器，並鎖定細心比對發現失主是同為外送員的洪姓民眾，即通知前往認領。

洪男向警方表示，案發時也是外送途中，本將金錢放置在隨身包包內，但疏忽未將包包關上，導致鈔票飛出，對於接到員警來電通知時相當驚訝，相當感謝拾金不昧的同行及認真處理的員警，也慶幸失而復得的金錢，不會讓頂著烈日辛苦的外送工作徒勞無功。

永康分局甘炎民分局長表示，涂員為保五支援警力，自今年3月底支援龍潭派出所，工作態度認真、勤務落實，此次對於民眾所拾得之物品能積極調閱監視器處理，尋獲失主，充分發揮為民服務精神，殊值嘉許；也在此呼籲，貴重物品應隨身攜帶並封存妥當，避免遺失或遭竊。