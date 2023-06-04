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紙屑在大馬路上翻滾！騎士一下車「超爽的撿到1千塊」

▲▼騎士在路上看到紙屑飛舞，上前發現竟是一千元鈔票。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲從千鈔在遠方飛舞時，騎士的目光就已鎖定，視力相當驚人。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者柯振中／綜合報導

行駛在路上時眼觀四面、耳聽八方，可以避免掉許多危險。不過，一名騎士日前行經台北北門附近時，看見了一張紙條在路上飛舞，上前查看後驚喜直呼「超爽的撿到1千塊」，逗趣的影片曝光後，讓許多人嘴角上揚。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享一段影片，一名騎士5月27日期車行經北門附近，在中華路一段停車待轉時，視線突然向左方地面看去。

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從影片當中可以看見，有張紙片類的物品在地上不斷翻滾，騎士的視線則持續盯著，直到飛到待轉格旁邊，他才起身去撿拾，原來這張紙片竟是一張平整的千元鈔票，讓他開心地配上「超爽的，撿到1千塊」的音效。

▲▼騎士在路上看到紙屑飛舞，上前發現竟是一千元鈔票。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲騎士撿到一千塊以後，轉頭就把錢捐掉。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

撿到這張鈔票以後，騎士並沒有據為己有，轉頭就將錢捐給「人安基金會」的寒士慶端午活動，替失主做了一件好事。

逗趣的影片在網路上引發討論，不少網友留言驚喊，「騎士視力超好，一直盯著鈔票飛來」、「功德一件，撿到1000摳，以後樓主說不定每次都有這款好運」、「喜歡這魔性的配音」、「聽大家這麼說，那邊常常飄出一千元」、「我還以為是要拍排氣管，沒想到居然是拯救翻滾的一千元。」

 

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