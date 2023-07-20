賴清德如何突破「民調天花板」？　綠高層點兩關鍵

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德選情目前領先，但仍被點評有支持度碰到天花板、「老南男」決策圈、社會瀰漫「討厭民進黨」氛圍等隱憂。對此，民進黨黨政高層今（20日）指出，的確要加強年輕族群、競逐中間選民認同，可想見藍白合作營造「討厭執政黨」氛圍，因此必須很務實地在政策面贏得人民認同，而現在陳內閣施政細膩，有助於降低「討厭民進黨」的狀況。

黨政高層今天上午與媒體茶敘時說明，民進黨全國黨員代表大會落幕，接下來總統、立委將整隊出發，而賴清德8月出訪，不可避免地，8月份將會有非常多國際話題，另一方面，賴清德也將出訪行程之後，一一提出各方面政見的論述，透過政策論述爭取台灣人民認同。

黨政高層直言，民進黨畢竟是執政黨，可以想見對手陣營將營造「討厭執政黨」氛圍，希望藉此促成藍白合作，而民進黨會很務實地、在政策面贏得台灣人民認同；作為未來國家領導人，若對台灣的未來沒有願景、具體政策路徑，是不負責任的行為，這2、30年來，台灣已經從追求「自由民主」價值，變成價值更多元的社會，例如民眾關心勞工、青年、同婚、寵物等價值，各面向都要一一注意。

另對於媒體關注，賴清德如何突破現在3成多的民調天花板？黨政高層分析，對比過去總統選舉要拿到40至50％支持度才會當選，今年「三咖督」的選戰中，各陣營分到的分數比較低，的確必須加強年輕族群的認同，以及大家都在競逐中間選民認同；以民調來觀察，民進黨支持者的集中度算高，在青年選票方面，則應該在育兒、托老、居住等政策做提升，用務實的態度，提出讓年輕人有感的政策。