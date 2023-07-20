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社會 社會焦點 保障人權

控保全性騷2次報警沒用　女住戶怒潑紅茶！真相反轉倒賠1萬

記者黃翊婷／綜合報導

許姓女子聲稱，受到大樓保全阿強（化名）長期騷擾，甚至用管理室的電話撥打到她的手機，說出「我害怕到射出來了」等性騷擾言語，報警2次都沒有，2022年6月24日和談時，她一時嚇了一跳，不小心將手中飲料潑向對方，因而挨告。但新北地院法官審理後，發現諸多證據都與許女的說詞不符，最終沒有採信她的說詞，並依強暴侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

▲▼客服,打電話。（圖／CFP）

▲許女聲稱受到保全阿強打電話騷擾。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

許女在判決書中主張，阿強長期騷擾她，2022年6月24日還曾利用管理室電話撥打至她的手機，說出「許小姐妳現在是在恐嚇我嗎」、「我害怕到射出來了」等話，她報警2次，但都因為沒有實質傷害發生，警員言語告誡之後便離去；她沒有辦法，只好找來朋友陪同，帶著一杯紅茶想與阿強和談，過程中朋友先是雙手合十道歉，結果阿強突然大罵一聲「X」，她嚇了一跳，才會將手中的紅茶潑出去，並無故意侮辱的意思。

但阿強證稱，他從未言語騷擾過許女，事發當日使用管理室電話的人，其實是許女的朋友，他根本沒打電話；同日下午許女和朋友走到管理室，說要請他喝紅茶，說完就將紅茶往他身上潑，潑完才一直說不好意思並道歉，他當下立即聯絡公司派人前來處理，自己則去派出所報案。

而在警方報案紀錄方面，許女在當日中午12時29分、12時40分分別撥打110報警，指稱受到保全騷擾，一下說有外送餐點要取，一下子又說有包裹，甚至隨便放人上樓；但警方獲報到場後，並未發現保全騷擾她的事證。

新北地院法官指出，2022年6月24日中午12時03分、12時06分許女有2通來自管理室的未接來電，中午12時14分、12時23分她回撥，通話時間分別為1分18秒及5分39秒，顯然當天是她自己回撥至管理室，雙方才開始有所通話，這部分已經與上述說詞內容不符。

法官接著指出，況且從監視器畫面來看，假如許女所辯為真，在潑完飲料之後，應該會出現向阿強理論的舉動，但她只是一直道歉，並未針對先前受到騷擾等事情爭論；再者，她雖然聲稱是被嚇到才失手潑出飲料，神情、動作卻都沒有被嚇到的跡象，因此認定她的說詞是臨訟捏造，難以採信，最終依強暴侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。

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