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女公務員遭性騷申訴反遭霸凌　花蓮地政所：無刁難、官官相護

▲▼當事人吳小姐由民進黨縣議員胡仁順及林則葹陪同一起召開記者會，痛陳遭性騷及職場覇凌始末。（圖／花蓮縣議會民進黨團提供，下同）

▲當事人吳小姐由民進黨縣議員胡仁順及林則葹陪同一起召開記者會，痛陳遭性騷及職場覇凌始末。（圖／花蓮縣議會民進黨團提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣議員胡仁順、林則葹19日陪同花蓮地政事務所吳姓女公務員共同召開記者會，控訴遭該所男性聘僱人員性騷擾案，19日下午花蓮地政事務所重申，對於性騷擾絕對零容忍，調查屬實將依規定懲處。

花蓮地政事務所表示，有關議員今日於記者會所提性騷擾案件，花蓮縣花蓮地政事務所表示，對於性騷擾絕對零容忍，對於員工申訴性騷擾等案，均立刻受理依程序展開調查，如調查屬實，對於加害人立刻處置，決不寬貸。對於受害員工，依其意願提供心理諮商輔導及相關協助。

▲▼當事人吳小姐由民進黨縣議員胡仁順及林則葹陪同一起召開記者會，痛陳遭性騷及職場覇凌始末。（圖／花蓮縣議會民進黨團提供，下同）

花蓮地政事務所強調，對於申訴性騷擾及職場霸凌等案件處理均依「花蓮縣花蓮地政事務所性騷擾防治、申訴及懲戒措施」、「花蓮縣花蓮地政事務所職場霸凌防治及處理作業規定」及相關法令規定辦理，申訴性騷擾案件調查過程中均踐行秘密及迴避等原則，且聘請外部專家學者協助完成調查，被申訴人已調離原辦公室，相關人員議處及調離現職亦循程序審議及辦理中。如對花蓮縣花蓮地政事務所決定書所為決定不服，亦可依公務人員保障法向公務人員保障暨培訓委員會提出救濟程序。

花蓮地政事務所同時表示，對員工發生性騷擾案件非常遺憾，案件處理過程中並無官官相護，對員工亦無刻意刁難情形，花蓮地政事務所對於性騷擾案絕對零容忍，未來將加強主管及員工性別工作教育訓練，提升性別敏感度，營造友善職場環境。

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