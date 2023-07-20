黃子佼揭「3.0的我會帶著愛行進」　感謝孟耿如讓他揮別過去進化

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼6月被指控強吻少女、拍不雅照，捲入性騷擾風波，他承認犯錯之後，又因自殘緊急送醫治療。1個月過去了，他昨日（19日）晚間透過臉書發出一篇2萬多字的長文吐露心聲，內容除了感謝妻子孟耿如為他帶來改變，也提到黃子佼1.0奪走近10年黃子佼2.0的努力成果，但是「我，黃子佼3.0，會帶著手頭上所剩無幾的愛行進」。

▲黃子佼沉寂1個月再度發聲。（資料照／記者周宸亘攝）

黃子佼在臉書PO文中提到，黃子佼1.0雖然已經在多年前報銷，但還是奪走了黃子佼2.0於公於私的耕耘結果，自取其辱，「但因為我還在，我竟然還在，照常理我應該珍惜、振作，負起各種責任，努力證明黃子佼還會有3.0？還是原地踏步不進則退？」

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黃子佼表示，遇到妻子孟耿如的近10年來，不知道對方給了什麼力量，讓他刪除很多要不得的劣根性，整個人就像進化了一樣，「做中學，錯中學，做人處事更良善，都造成板塊移動了吧？所以有些人此刻才願意給我機會、給我愛？再次謝謝妳。」也很感謝各單位在6月19日前的那些年，願意給予黃子佼2.0厚愛與信任。

▲黃子佼感謝妻子孟耿如一直以來的陪伴與支持。（資料照／記者黃克翔攝）

「最後，我要再次向多年前傷害過，造成陰影的人，致上最深最深最深的歉意。」黃子佼強調，那些年他身繫不說出口的恨，身在谷底掙扎，一邊奮力一搏，卻一邊把人帶進幽谷，罪孽重大，但他被救回來了，救他的那個人，當初讓他變成了黃子佼2.0，如今又給了新的機會，「某網友的私信截圖說，『未來是全民監督黃子佼，你一定要做得更好。』過去幾年，我所做的事，隨著關注度變高，其實也都是在全民監督下行進的，包括藝人或老公、爸爸等新角色。做得還可以嗎？請繼續監督我。」

黃子佼說，人與人之間，必須有更多尊重而非荒唐，然後，勇於承擔，身心靈健康地往前邁進，「我，黃子佼3.0，會帶著手頭上所剩無幾的愛行進。那些曾經擁有的榮耀，已成灰燼，但我會牢牢記著，轉化為燃料，篳路藍縷。不過度盼望，但求修好餘生。」

（皮編代發。文字版） 敬啟者： 這是一篇，寫了近一個月的文章 。這不是傳統的道歉文，比較接近日記文，但該致歉的，絕不會少。很抱歉它遲來了。而且，是瀑布文。起起伏伏，兩萬字上下，極長篇（所以這次我沒辦法如既往齊頭齊尾）。 ... 由黃子佼發佈於 2023年7月19日 星期三

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