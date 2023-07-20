黃子佼2萬字長文道歉「有望復出」？　張小燕27字回應

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼6月捲入Metoo性騷風波，沉寂1個月後，他昨日（19日）透過臉書發出一篇2萬多字的長文道歉，並說出這一路以來的心聲。而對於黃子佼近期是否有可能復工，恩師張小燕僅以27字嚴肅回應，「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心」。

▲黃子佼（左）曾在事後與張小燕（右）通話，通哭2個小時。（圖／ETtoday資料照）

黃子佼上個月被指控對少女強吻、逼拍裸照，並於6月19日上午公布錄影道歉，同時做出毀滅式爆料，波及另外13名藝人。然而，黃子佼認錯道歉之後便失聯了，接著因情緒不穩緊急送醫，如今事發已經過1個月，他19日透過臉書發出一篇長達2萬多字的文章，訴說自己一路以來的心聲，很感謝妻子孟耿如和大家一路以來的關心與支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃子佼在臉書PO文中提到，黃子佼1.0雖然已經在多年前報銷，但還是奪走了黃子佼2.0於公於私的耕耘結果，「我要再次向多年前傷害過，造成陰影的人，致上最深最深最深的歉意」，人與人之間，必須有更多尊重而非荒唐，然後，勇於承擔，身心靈健康地往前邁進，「我，黃子佼3.0，會帶著手頭上所剩無幾的愛行進。那些曾經擁有的榮耀，已成灰燼，但我會牢牢記著，轉化為燃料，篳路藍縷。不過度盼望，但求修好餘生。」

根據《三立新聞網》報導，恩師張小燕19日被問到黃子佼是否藉此暗示近期有機會復工，她僅以27字嚴肅回應，「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心」。

（皮編代發。文字版） 敬啟者： 這是一篇，寫了近一個月的文章 。這不是傳統的道歉文，比較接近日記文，但該致歉的，絕不會少。很抱歉它遲來了。而且，是瀑布文。起起伏伏，兩萬字上下，極長篇（所以這次我沒辦法如既往齊頭齊尾）。 ... 由黃子佼發佈於 2023年7月19日 星期三

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。