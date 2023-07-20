　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃子佼2萬字長文道歉「有望復出」？　張小燕27字回應

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼6月捲入Metoo性騷風波，沉寂1個月後，他昨日（19日）透過臉書發出一篇2萬多字的長文道歉，並說出這一路以來的心聲。而對於黃子佼近期是否有可能復工，恩師張小燕僅以27字嚴肅回應，「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心」。

▲▼黃子佼、張小燕、張清芳、白家綺捐包響應義賣,黃子佼,張小燕,張清芳。（圖／記者季相儒攝）

▲黃子佼（左）曾在事後與張小燕（右）通話，通哭2個小時。（圖／ETtoday資料照）

黃子佼上個月被指控對少女強吻、逼拍裸照，並於6月19日上午公布錄影道歉，同時做出毀滅式爆料，波及另外13名藝人。然而，黃子佼認錯道歉之後便失聯了，接著因情緒不穩緊急送醫，如今事發已經過1個月，他19日透過臉書發出一篇長達2萬多字的文章，訴說自己一路以來的心聲，很感謝妻子孟耿如和大家一路以來的關心與支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃子佼在臉書PO文中提到，黃子佼1.0雖然已經在多年前報銷，但還是奪走了黃子佼2.0於公於私的耕耘結果，「我要再次向多年前傷害過，造成陰影的人，致上最深最深最深的歉意」，人與人之間，必須有更多尊重而非荒唐，然後，勇於承擔，身心靈健康地往前邁進，「我，黃子佼3.0，會帶著手頭上所剩無幾的愛行進。那些曾經擁有的榮耀，已成灰燼，但我會牢牢記著，轉化為燃料，篳路藍縷。不過度盼望，但求修好餘生。」

根據《三立新聞網》報導，恩師張小燕19日被問到黃子佼是否藉此暗示近期有機會復工，她僅以27字嚴肅回應，「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心」。

（皮編代發。文字版） 敬啟者： 這是一篇，寫了近一個月的文章 。這不是傳統的道歉文，比較接近日記文，但該致歉的，絕不會少。很抱歉它遲來了。而且，是瀑布文。起起伏伏，兩萬字上下，極長篇（所以這次我沒辦法如既往齊頭齊尾）。 ...

黃子佼發佈於 2023年7月19日 星期三

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
黃子佼親自發聲！　逐字朗讀「2萬字心境文」影片曝
杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐
黃子佼「包尿布」身體留2後遺症！　9天無法好好說話：水好好喝
「輔大陳若儀」復合67天被甩？清晨133字求助　媽媽1句話被
黃子佼2萬字聲明「110字懶人包」！　鄉民列出七大重點
午後防大雨！杜蘇芮最快晚間生成估中颱↑　影響時間曝
北村豐晴涉性騷！　凌晨426字道歉：要記得關心工作人員情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃子佼在家休養1個月遇施工　被逼出門負能量爆發：我怎見人？

黃子佼親自發聲！　逐字朗讀「2萬字心境文」影片曝

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

黃子佼2萬字長文道歉「有望復出」？　張小燕27字回應

4星座男談戀愛「會忘記重要日子」！還記得第一次Kiss是何時？

年輕男病逝！護理師溫暖舉動「跟你學的」　醫哭喊貼心

黃子佼2萬字聲明「110字懶人包」！　鄉民列出七大重點

黃子佼揭「3.0的我會帶著愛行進」　感謝孟耿如讓他揮別過去進化

「輔大陳若儀」復合67天被甩？清晨133字求助　媽媽1句話被酸爆

陳沂轟黃子佼2萬字聲明「全是廢話」 　點出2對象質問：你道歉了嗎

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

黃子佼在家休養1個月遇施工　被逼出門負能量爆發：我怎見人？

黃子佼親自發聲！　逐字朗讀「2萬字心境文」影片曝

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

黃子佼2萬字長文道歉「有望復出」？　張小燕27字回應

4星座男談戀愛「會忘記重要日子」！還記得第一次Kiss是何時？

年輕男病逝！護理師溫暖舉動「跟你學的」　醫哭喊貼心

黃子佼2萬字聲明「110字懶人包」！　鄉民列出七大重點

黃子佼揭「3.0的我會帶著愛行進」　感謝孟耿如讓他揮別過去進化

「輔大陳若儀」復合67天被甩？清晨133字求助　媽媽1句話被酸爆

陳沂轟黃子佼2萬字聲明「全是廢話」 　點出2對象質問：你道歉了嗎

黃子佼在家休養1個月遇施工　被逼出門負能量爆發：我怎見人？

黃子佼親自發聲！　逐字朗讀「2萬字心境文」影片曝

快訊／上班注意！　國1五股段「2車追撞」

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

一卡通推hololive聯名卡　活動頁面提早外流網友暴動：這卡好油！

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症！　9天無法好好說話：水好好喝

黃子佼2萬字道歉「不見藍勾勾洗版」　他留3符號挨罵：情勒被害人

紐西蘭爆槍擊案2死！　槍手闖建築工地遭警方擊斃

美參院通過「台美貿易倡議」　民進黨：保障台人享受經濟成果

黃子佼2萬字長文道歉「有望復出」？　張小燕27字回應

陸正妹只穿圍裙「側乳全看光」　咖啡店喊冤：非本店員工

生活熱門新聞

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

館長粉專火速恢復原因曝！FB高層出手了

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

午後防大雨！杜蘇芮最快晚間生成估中颱↑　影響時間曝

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

最正護理師比基尼險繃開　粉絲驚呼：捨不得閉眼

國中妹「穿這件」被主任約談！兩派吵翻了

罕病兒吵鬧遭制止母怒給負評！風向逆轉急刪文

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

六福村水樂園「包包佔位被偷」　他公審園方反被酸爆

比基尼網美身材超暴力　鄉民看IG傻眼：腰超細

更多熱門

相關新聞

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

51歲藝人黃子佼6月捲入性騷風波，他錄下三段道歉影片，同時揭發13名藝人的黑料，事後情緒不穩自殘送醫，就此神隱一個月，直到昨（19）日才在臉書PO出超過兩萬字的長文，再度掀起熱議。PTT上就有鄉民將整段文字整理出7大重點，消化成110字懶人包。

黃子佼感謝孟耿如：3.0會帶著愛行進

黃子佼感謝孟耿如：3.0會帶著愛行進

黃子佼爆性騷1個月首發聲　2萬字講10個重點

黃子佼爆性騷1個月首發聲　2萬字講10個重點

北村豐晴被控性騷　凌晨426字道歉

北村豐晴被控性騷　凌晨426字道歉

黃子佼剃平頭反省過錯！

黃子佼剃平頭反省過錯！

關鍵字：

黃子佼張小燕性騷擾MeToo

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

館長粉專火速恢復原因曝！FB高層出手了

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」：洗基因失敗

桃園1女遭亂刀砍死　兇嫌男被聲押

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

黃子佼打給張小燕痛哭2hr！被鄰居逼出門崩潰

中彈員警二度回鍋　曾抱怨不適應

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面