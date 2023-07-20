北村豐晴涉性騷！　凌晨426字道歉：要記得關心工作人員情緒

記者黃翊婷／綜合報導

女網友「依依」18日控訴，11年前在國片《阿嬤的夢中情人》劇組實習，遭到導演北村豐晴等人性騷擾。對此，北村豐晴今日（20日）凌晨透過臉書發文道歉，「身為導演沒有注意到，真的很抱歉」，而與事實有出入的部分，他已經交給律師處理，造成大家困擾真的很抱歉，也很感謝各位的意見與關心。

▲《阿嬤的夢中情人》是北村豐晴擔任導演的第二部電影。（資料照／記者周宸亘攝）

依依稱聲，在拍攝電影《阿嬤的夢中情人》時她才20歲，被導演北村豐晴要求當女主角的替身，在其中一場女主角穿裙子爬牆要落地的場景，竟被要求脫褲子，理由是「不然這樣實在是很難看光」。消息傳開後，掀起各界議論。

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對此，北村豐晴20日凌晨0時許透過臉書發出一篇426字的文章，內容提到，他沒有想到讓一位剛入行的實習生當女主角與女配角的燈光替身，在測試與排練的時候，造成對方情緒上這麼不平靜，「身為導演沒有注意到，真的很抱歉」，現在他除了擔任導演，也是演員，這次的提醒讓他深切反省，要記得關心工作人員的情緒。

北村豐晴接著說，一直很注重劇組現場的氣氛，拍片已經很辛苦了，總希望大家可以好過一點，卻沒想到為什麼會讓實習生有這麼痛苦的回憶，而且直到現在才知道對方的情緒，真的是很抱歉，也很難過。

至於與事實有出入的部分，北村豐晴表示，感到很驚訝與困惑，目前這部分已交給律師處理，「造成大家的關注與身邊的人被打擾，真的很抱歉，謝謝各位的意見與關心。」

▲北村豐晴今晨發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／北村豐晴）

北村豐晴臉書全文：

我是北村豐晴，是《阿嬤的夢中情人》這部電影的導演。

關於劇組實習生透過蔡崇隆導演社群發出的內容，這是多年以前的作品，也是我擔任導演的第二部電影。實習生協助做燈光替身的部分，相信看過這部片的觀眾是對這2個段落有印象的。

在現場壓力很大，又想把喜劇的節奏拍出來，劇組大家很努力地想辦法好好完成這部片。

但我沒有想到讓一位剛入行的實習生，讓她協助了女主角與女配角兩個角色的燈光替身，在測試與排練的時候，造成實習生情緒上這麼不平靜，身為導演沒有注意到，真的很抱歉。

現在我除了擔任導演，也是演員，這次的提醒讓我深切反省，要記得關心工作人員的情緒。

劇組在現場的氣氛一直是我很注重的，拍片已經很辛苦了，總希望大家是可以好過一點，也是我一直很努力的，沒有想到為什麼會讓實習生有這麼痛苦的回憶，到現在才知道她的情緒，真的是很抱歉，也很難過。

有關事實有出入的部分，讓人真的很驚訝與困惑，這部分已經交給律師處理了。

造成大家的關注與身邊的人被打擾，真的很抱歉，謝謝各位的意見與關心。

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