黃子佼在家休養1個月遇施工　被逼出門負能量爆發：我怎見人？

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼捲入性騷擾風波，沉寂1個月後，昨日（19日）再度透過臉書發文道歉。黃子佼在長達2萬多字的文章中提到這1個月以來的心情，休養期間恰好遇上鄰居頂樓施工，一天8小時噪音干擾一度讓他的負能量快要壓抑不住，後來友人建議外出散心，但他覺得自己連自己都顧不好，加上帶著孩子不方便，會累壞妻子，更重要的是，「我怎見人？」

▲黃子佼這1個月以來都在家中休養。（圖／ETtoday資料照）

黃子佼被控性騷擾，曾拍攝3段影片公開道歉，接著因為情緒失控，自殘送醫。他經過1個月休養，19日透過臉書再度發文道歉，文中還提到這1個月以來的心路歷程，他表示，仍然時常會夢到自己還在舞台上工作，甚至希望「就這樣別醒來」，無奈近期剛好遇上鄰居頂樓施工，從早上8點開始持續8小時的噪音干擾，一度讓他的負能量快要壓抑不住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃子佼說，友人建議他外出散心，也願意幫忙安排行程，但他認為自己連自己都顧不好，到時恐怕還要麻煩妻子照顧他和孩子，「重點是，我怎見人？」

黃子佼提到，這1個月以來他只出門3次，每次都有戴口罩，可是呼吸仍然是急促的，身體不會說謊，他感到十分恐慌，「因而，這1個月（與接下來），每天早上，只能與施工共存。起床，戴上耳機逃進日劇。連美夢，都不能多做幾分鐘的人生。可悲吧？」他還退訂了報紙、雜誌，改變幾十年來的習慣，似乎無法面對外在世界的美麗或脈動，「我想躲／活在自己的平行膠囊」。

（皮編代發。文字版） 敬啟者： 這是一篇，寫了近一個月的文章 。這不是傳統的道歉文，比較接近日記文，但該致歉的，絕不會少。很抱歉它遲來了。而且，是瀑布文。起起伏伏，兩萬字上下，極長篇（所以這次我沒辦法如既往齊頭齊尾）。 ... 由黃子佼發佈於 2023年7月19日 星期三

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。