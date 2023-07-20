放暑假！玩台灣找「特色農遊認證場域」最夯　填問卷可抽農場住宿券

▲還在煩惱適合闔家出遊的旅遊景點嗎？「特色農遊認證場域」是最好的選擇。（圖／翻攝自SAS特色農業旅遊場域認證介紹影片，以下同）

生活中心／綜合報導

放暑假了，這個夏天要做什麼？當然是攜家帶眷或揪團找旅伴，一同外出享受晴朗好天氣，在玩樂中留下最開心難忘的回憶！但是.....有人想要親近大自然、有人想要大口吃在地美食，還有每次出門就要像網美一樣走到哪拍到哪，大家想去的地方都不一樣，行程討論了三天三夜都還沒結果...。您有挑不出適合闔家出遊的旅遊景點的煩惱嗎？不如來場現在最夯的鄉村小旅行，「特色農遊認證」幫大家款賀賀，農林漁牧各類型通通都有，無論你是愛吃、愛拍、愛體驗、愛生態、愛知識，認明SAS標章出發去，好玩好吃好買一次滿足！

餵小牛喝ㄋㄟㄋㄟ，與羊咩咩、小梅花鹿及可愛動物來個近距離接觸，還有一大片浪漫花田可以欣賞、隨意擺拍，或是當一日果農感受親自摘採當季水果的樂趣，悠閒體會田園風情。全台北中南各地有很多休閒農牧場，主打自然生態、農事體驗、育樂遊憩等特色不一，不分年齡、老少咸宜，尤其更適合親子共遊同樂，可以讓小朋友盡情跑跳充分放電，玩一整天都不會膩，是溜小孩的絕佳好去處!「去特色農遊認證場域遊玩」已經成為國內旅遊的新趨勢，不僅在疫後掀起新一波的觀光熱潮，也為國旅帶來不一樣的新玩法，每到周末假日，這些農遊場域景點總是吸引滿滿的人潮，充滿歡樂與滿足。

漫遊玩出農家樂，又能了解農村文化長知識，在強調以農為本的服務品質和文化品味中，獲得特殊的旅遊經驗，這就是近年來很受歡迎的「特色農業旅遊」，而坊間常見的休閒農場、觀光果園、森林遊樂區、養殖漁場、景觀花園、鄉村民宿..等，都是能夠提供特色農業旅遊的場域，只是在這麼多農場裡，有沒有挑選指標？有，選擇有「特色農業旅遊場域認證（SAS）」的地方就對了！

▲該如何辨識業者已經通過認證？看到有「特色認證（SAS）」掛牌就對了！

「特色農業旅遊場域認證」又簡稱「特色農遊認證（SAS）」，是一種以「農業特色」為核心價值的旅遊評鑑制度，也是目前亞洲唯一的農業旅遊認證制度，除了引導休閒農業產業永續發展外，另一目的則是建立客觀公正的指標，因此整個認證制度將會從整體環境、建物設施與服務體驗、經營行銷等來評估業者商家，通過認證除了代表品牌保證，還具備了「五大旅遊面向」、「六級產業範疇」兩大休閒服務特質，具體來說，消費者可獲得涵蓋自然生態、景觀休閒、知識教育、田園美食、農業文化以及一級生產、二級加工、三級服務的旅遊經驗，在全方位遊程中，吃玩買賞一次到位。

▲「特色認證」的產業類別分為18種，主題豐富多元。

「特色農遊認證」的產業類別主要分為茶、米、花卉、水果、蔬菜、香藥染草、咖啡、可可、雜糧、特用作物、觀賞作物、林木、竹林、漁撈養殖、禽、畜、蜜蜂等18種特色類別，截至111年，全台已經有278家特色農業旅遊場域通取得認證，不管是農村、漁村、森林或牧場，主題豐富、選擇多樣，消費者可根據個人的需求喜好任意挑選，找到有品質、有保障、又安心的農業旅遊景點，盡情用所有的感官發現農村好玩的秘密，暢享綠色生活，自己種、自己採、自己料理最新鮮，嘗試農藝手作收穫滿滿的療癒感，與自然為鄰觀察豐富生態同時學習新知，農村還是繽紛的攝影棚，隨手拍都像明信片一樣，拍照打卡紀錄下農村美麗的一刻。

走進鄉村，不只是遠離城市喧囂，更重要的是能夠親近土地、品嚐食材並聆聽著人情故事，用最接地氣的方式來玩台灣、認識台灣。對於特色農遊認證，你的瞭解有多少呢？現在就來參加活動填寫問卷，還有機會幸運抽中大獎，獎品有價值數千元的農遊行程住宿券，包括私房雨露休閒農場、花露休閒農場、仙湖休閒農場等雙人住宿二日遊，以及適用全台55家以上農場的食農好玩通用券，到時就能來場最不一樣的特色農業旅遊，感受台灣農村的獨有魅力。

►接收「特色農業旅遊場域認證」最新動態

►農遊超市請上：https://www.taiwanfarm.com.tw/zh-TW