逛「農遊超市」挑特色農遊認證場域　解鎖上百種農遊創新玩法

▲暑假不知道要去哪裡玩？來農遊超市就對了！（圖／翻攝自農遊超市官網，以下同）

生活中心／綜合報導

暑假是旅遊旺季，不少夏季限定活動紛紛推出，你想好去哪玩了嗎？或是還在煩惱地點行程不知道該如何安排才能讓大人小孩都滿意？今年暑假怎麼玩才能最chill、最嗨，介紹你一帖好秘方：來農遊超市就對了！上面有超過700條農遊行程，類型涵蓋農林漁牧，任意挑選隨時出發，無論哪種體驗，都能讓每位旅人盡情享在地、食當季、玩中學，並且一次滿足愛吃、愛拍、愛體驗、愛生態、愛知識五個願望，更重要的是有「特色農業旅遊認證」可以安心玩，充實地度過炎夏。

採茶、摘草莓、擠牛奶、賞花卉…，休閒農場、觀光果園好玩好逛又好拍，還有在地美食可享用，是時下很夯的旅遊景點，受歡迎程度不輸給遊樂園，甚至有的會特別規劃在農莊住一晚，暫時放下壓力喘口氣，用心感受反璞歸真的農村生活，為心靈好好充電。讓遊客一玩就愛上的特色農業旅遊，在近年掀起熱潮，不僅滿足對大自然的嚮往，發現在地農業多樣化，也因為親自感受後，對於從小生長的這塊土地有更多以往不曾發掘的驚豔，與之產生深刻的情感共鳴。

有不少值得一探究竟的農場或農村遍佈各地鄉鎮，現在只要上網到「農遊超市」逛一圈，就能挑選到合適的農遊產品。農遊超市的概念就像超級市場一樣，只是上面不賣生鮮食品，而是網羅國內不同類型農場資訊，嚴選全台260家合作農場，主打食、住、玩、買各種好玩有趣的農村體驗，是全台首創最完整的線上休閒農業旅遊專賣店，由行政院農業委員會輔導、台灣休閒農業發展協會所創立，透過簡易操作頁面預訂流程，一站下訂立即規劃好旅程。

▲「農遊超市」嚴選全台260家合作農場、提供超過700條農遊行程。

不管是想來趟海盜村探險、黃金蜆之旅、三心蝦生態半日遊，或是體驗當個小漁夫、化身小蔥農抓泥鰍，農遊超市解鎖上百種農遊玩法，像是台南老土窯如何柴焙龍眼？阿里山愛玉的生長環境？三峽培育鱘龍魚為何需要分魚？藉由體驗還能接觸平常不一定有機會看到的食材生產過程；透過主題分類，包括免預約即買即用、食農好好玩、農事體驗、田園美食、農莊住宿、農村廚房，以及玩水好去處、夏季採果樂、屏東農遊1+1等限定主題，大家可依個人喜好選擇，從幼齡到樂齡的興趣及需求通通都能滿足，讓爺奶不累、小孩們HIGH翻！

▲想拜訪各地特色果園，體驗採果樂趣，大推250元採果通用券。

台灣一年四季都能吃到不同美味水果，各地也有不少特色果園開放體驗採果樂趣，喜歡自己動手摘採的人，大推一定要入手「採果通用券」，只要250元，就能適用全台65條採果行程，鮮甜的葡萄、紅龍果、百香果、釋迦、小蕃茄、鳳梨…，親自走進果園採收特別有成就感外，現採也新鮮好吃，採果後還可帶回家，同時更能體會到果農們辛苦栽種的顆顆珍果得來不易。

▲農遊超市整合全台55家以上農場、64條遊程，推出一票多樣玩法的食農好玩通用券。

在豐富的農遊行程中，也可以挑選食農好玩通用券，農遊超市整合全台55家以上農場，推出三星葱、蔬菜、香草植物、蜜蜂、小豬等64條主題遊程，提供消費者快速且便利找到具有食農教育意義的遊玩景點，任選其中一家兌換後，除了玩好玩滿，體驗青醬、檸檬醋DIY，品嚐草莓披薩、香草入菜等在地風味料理，還有人員導覽解說，在歡笑中獲得滿滿知識，一票就有多樣玩法，物美超值。

旅遊咖不用再花費時間查找資料，農遊超市要讓你回歸自然、土地、田園生活，行程都蒐集好了、也多到玩不完，旅程中採集的、烹調的、捕撈的食材絕對新鮮且價格公道，只需動動手指搜尋線上好康並預訂，請好假、抱著愉快心情，接下來就準備踏進全台各地特色農場，感受土地獨特的美好。

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