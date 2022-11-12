「眺村•跳村」農遊快閃11月下旬開跑

▲「眺村。跳村」農遊體驗快閃活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府、中華民國社會發展學會等單位舉辦「眺村。跳村」農遊體驗快閃活動，即將在11月下旬至12月上旬開跑，為期1個月，集結南迴村落聯合推出多種好吃、好玩農遊新體驗，即日起開始受理報名，1人即可成行。

縣府農業處長許家豪指出，「眺村。跳村」南迴越境推動計畫自109年推動迄今，在縣府與地方團隊共同努力下，培力6個「DMO 團隊」分階段完成10個友善農遊體驗活動設計，在遊程推廣期間，策劃「眺村。跳村」快閃限定活動，以「手作體驗」、「產地直販之旅/村落限定版小旅行的推廣」作為訴求，採輪班機制推出「村落限定版小旅行」1.5小時濃縮版體驗活動，透過策略聯盟，集結各村落不同資源特色，產生疊加效應，提升「眺村。跳村」聯合品牌契合度，讓村落相互合作，創造優勢。

農業處進一步說明，「DMO團隊」聯合推出多種好吃、好玩農遊新體驗，讓民眾透過親身參與體驗過程，深入了解南迴各村落風土文化及物產，學習循環經濟、傳統vs現代紅藜脫殼知識、咖啡烘焙、魚網/魚簍編織等技藝，品嚐到在地好滋味，如融合北里過去與現在酸甜史的釋神醬、新化有機無毒林下咖啡、尚武兒時點心粉粿等。