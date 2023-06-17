玩農遊賺最大！投票最愛的觀光亮點　抽台灣大禮包免費暢遊一整年

▲行政院農業委員會搭配交通部觀光局辦理觀光新亮點評選活動，精心推薦農業旅遊亮點8案，邀請民眾前往漫遊旅行，並用票選行動支持臺灣農業。（圖／翻攝自農業易遊網，以下同）

生活中心／綜合報導

台灣好山好水好風光，週末假日總能看到各大景點湧現滿滿出遊人潮，無論是跑山、下海或深入地方小鎮，豐富的自然人文，讓人一年四季玩國旅玩不膩，其中結合在地產業、文化與飲食等元素的深度體驗農業旅遊，廣受大人小孩歡迎。想尋找更多旅遊秘境嗎？絕不能錯過8大農業觀光新亮點，搭配各種必玩必吃必買必住的豐富推薦，讓每位旅人玩得意猶未盡，再抽暢遊台灣大禮包，這樣玩賺最大！

從台灣頭到台灣尾，里山里海各具特色魅力，除了走訪地方景點、玩遊樂園、欣賞娛樂表演等一般觀光，農遊場域也是很多人遊憩及紓壓放鬆的選擇，尤其疫後旅遊市場復甦，農業漫遊掀起熱潮，是現在國旅最潮玩法，行政院農業委員會特別精選全國農業觀光新亮點，以生態、文化、樂活三大主題結合活動體驗、景點設施，總計6類組，精心推薦8大農業旅遊新亮點，提供給民眾作為出遊首選。

▲8大農業新亮點，打造讓旅客印象深刻的農業旅遊假期。

【生態類—活動暨體驗組推薦】 馬太鞍休閒農業區 馬太鞍濕地

有「馬錫山下的珍珠」美譽的國家級馬太鞍濕地，位於花蓮縣光復鄉馬太鞍休閒農業區，是古老阿美族部落的居住地及漁耕聖地，近年來環山道路漫遊騎自行車，成為綠色永續的生態旅遊新據點，不只能觀賞濕地生態，品嚐特有的原民料理、體驗巴拉告捕魚、撒杜倫（搗麻糬）等原民活動，親子、生態迷不可錯過！

【生態類—景點暨設施組推薦】 拉拉山國家森林遊樂區

「桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區」，是臺灣第19座國家森林遊樂區，歷經3年整修轉型，於112年4月18日正式開園，占地81.6公頃，有著多樣性的動植物生態，並且保留紅檜、臺灣扁柏等24棵巨木群及原始林相，是北臺灣最佳親近巨木的觀賞點。來到這裡，一定要吃聞名的拉拉山水蜜桃之外，鄰近的中巴陵與上巴陵有許多特色民宿及露營區，可以安排住一晚，擁抱山林綠意。

【文化類—活動暨體驗組推薦】

糯米橋休閒農業區 橋定鐘聲幸福情啡嚐感動心旅行

用一杯國宴級精品咖啡感受山城文化之美，那就一定要來體驗「南投縣國姓鄉糯米橋休閒農業區－橋定鐘聲幸福情、啡嚐感動心旅行」，不輸給國外的優質本土咖啡，香氣足、入口回味，屢獲得大獎肯定，國姓咖啡的滋味讓喝過的人愛上之外，這裡還有一座百年歷史的三級古蹟糯米橋，是極具地方特色的打卡熱點，以及創意與技術結合的音樂水車，可以享受猶如環繞山谷中的清澈樂聲。

【文化類—景點暨設施組推薦】 檜意森活村暨嘉義製材所

重現嘉義林業文化風華的「嘉義市檜意森活村暨嘉義製材所」，當年是阿里山林業鐵路起點，如今完善地保留林場重要的建築設施，作為全國第一個以「森林」為主題的文創園區，除了可一窺舊時日式木造建物的風貌，園區內規劃六大主題區域，包括文創市集、好飲好食、生活創藝、在地有禮、時光特區及藝文展演，好玩好吃好逛，還能帶個木製藝術品回家作紀念。

【樂活類—活動暨體驗組推薦】 水流東休閒農業區 紅酒音樂祭

「臺中市外埔區水流東休閒農業區－紅酒音樂祭」，迄今已舉辦4屆，透過在地小農與特色美食結合藝術草地市集，遊客可以一邊品味產地自釀葡萄酒、嚐著地方特色菜餚、農產，一邊欣賞樂團表演，在微醺中悠閒慢活，享受著屬於外埔葡萄酒莊的樂活，最後還能再挑瓶喜愛的佳釀，回家繼續沉浸在水流東的紅酒生活美學。

【樂活類—活動暨體驗組推薦】 冬山河旅-魚米之香

「宜蘭縣冬山鄉冬山河旅－魚米之香」，以冬山火車站前閒置穀倉打造全國第一個農業為主體的冬山良食農創園區，整合串聯冬山河流域的休閒農業區、田媽媽及休閒農場和農村社區生活體驗，是食農教育、環境教育及農業療育體驗休閒首選。其中，冬山鄉農會推出全新農村廚房活動，巧妙融入冬山鄉五大農產，讓遊客不只是單純走訪，還能學會如何料理當地食材，更懂品嚐冬山的滋味。

【樂活類—景點暨設施組推薦】

金湖休閒農業區-口湖遊客中心暨甘苦人魅力農店

「雲林縣口湖鄉金湖休閒農業區－口湖遊客中心暨甘苦人魅力農店」，擁有豐富濱海生態及百年無形文化資產牽水狀，不僅是熱門觀光點，打卡點也多次獲得國內外大獎，並以甘苦人為區域品牌，提供導覽解說、食農教育、風味餐及農漁產伴手，遊客來此能體驗漁村風情，並親自感受到海口人的自然與人文魅力。

【樂活類—景點暨設施組推薦】 池上米鄉休閒農業區 金色豐收館

池上米聞名全台，是到當地遊玩必吃的米飯，「臺東縣池上鄉池上米鄉休閒農業區－金色豐收館」就以米為主題成立觀光工廠，並有田媽媽、伴手館、米食體驗教室、食農體驗棚與大地劇場等設施，結合「吃當季、享在地」農遊行程，提供教育與休閒兼具的景點。

▲上評選活動網站進行投票，支持喜愛的景點，還有機會抽中大獎。

運用在地農林漁牧資源打造的農業旅遊，不僅創造農業永續發展，更讓人在休閒玩樂之餘，同時與生態環境、人文歷史、農村或部落習俗等緊密連結，玩得多元且有深度，體驗地方才有的特色魅力，是旅程中的最大收獲。揪好友、帶全家，現在就出發來一趟農業心旅行，用不同角度玩國旅、探索農產業，對於這片土地將有全新感受外，也別忘了自己手上神聖的一票，天天上網、一日6票，LINE登入活動網站選出心目中最愛的觀光新亮點！

「觀光新亮點獎」將從123個景點及體驗活動選出18個臺灣觀光亮點，期盼國人以行動來支持每個守護及傳承在地的農產業，來一趟與在地連結及綠色永續的農業心旅行。尤其還能獲得農粉幣及限量驚喜禮，活動開跑至今，已經吸引許多人熱烈響應，累計突破百萬選讚數，每週更有幸運兒抱走旅遊金、好玩套票等獎項，繼續到各地玩透透。現在票選進入倒數，趕快把握最後一週把票投起來，即日起至6月30日止，選出印象最深刻的「觀光新亮點」，將有機會抽中2天1夜「觀光亮點體驗首發團」，交通、食、宿、活動全包，免費進行旅遊體驗之外，還有「三高山農場」、「山林悠遊」、「科學博物館驚喜」三大禮包可以不限次數免費暢遊一整年。有得玩又有豪爽禮可以拿，快用行動支持，因為錯過就沒有了！

農委會推薦8案農業旅遊亮點可至「農業易遊網－觀光新亮點，農業心旅行」官網https://ezgo.coa.gov.tw/AgriTourSpotlight 查詢活動資訊

快投票選出最愛的農業觀光新亮點 https://ezgo.coa.gov.tw/AgriTourSpotlight