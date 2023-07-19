國軍新款抗彈板「很快」會公布　軍備局：採抗彈纖維布融合陶瓷材料

▲國防部軍備局獲管處處長游玉堂少將。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／宜蘭報導

面對外界質疑國軍三級抗彈板恐無法抵禦共軍使用5.8公厘彈藥的機槍及狙擊槍，國防部今（19日）公開實彈鑑測抗彈板性能，對外證實抗彈板可防彈。對於為何國軍不使用四級抗彈板？軍備局指出，該款抗彈板不符國人體型，雖已開發出來，但各軍種反應太重；而目前軍備局已跟中科院研發抗彈纖維布融合陶瓷材料的新型抗彈版，將會「很快」對外公布。

國防部今天邀請媒體到宜蘭大福營區（軍備局規格鑑測中心兵器試驗場）實彈鑑測國軍三級抗彈板性能；在符合美國司法協會（NIJ）規範下，擊發6發7.62公厘國造M80普通彈，結果顯示子彈均未貫穿抗彈板。

軍備局獲管處處長游玉堂少將指出，普通彈打到人體後會在體內滾轉、碎裂，造成很大空腔，也就是所謂的「小洞進，大洞出」，這是為什麼軍方重視普通彈的原因。

對於為何國軍不使用四級抗彈板，游玉堂說，確實有開發出四級抗彈板，但不符國人體型，已有軍種反應太重（31磅，約14公斤），所以要用哪一型戰鬥背心，還是要回歸戰場需求；未來軍備局會朝輕量化及「蜂巢式」方向發展抗彈板，目前已跟中科院研發抗彈纖維布融合陶瓷材料的新型抗彈版，將會「很快」對外公布。

至於民進黨新北市議員林秉宥預告要以「人體凝膠」測試國軍三級抗彈板凹陷程度是否及格，游玉堂表示，人體凝膠是在測試「創傷彈道」，不是測試凹陷，所以網路影片說要測試凹陷，「那我就好奇他要怎麼做」。