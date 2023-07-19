真防彈！國軍公開鑑測三級抗彈板　射擊6發普通彈均未貫穿

記者蘇晏男／宜蘭報導

臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」日前與民進黨議員林秉宥合作，實測有標為205廠製的國軍三級抗彈板抗彈能力，結果顯示該產品恐無法抵擋共軍使用5.8毫米彈藥的機槍及狙擊槍，引發外界對國軍的質疑。對此，國防部今（19日）邀請媒體到宜蘭公開實測三級抗彈板抗彈能力；在符合美國司法協會（NIJ）規範下，擊發6發7.62公厘國造M80普通彈，結果顯示子彈均未貫穿抗彈板。

▲國軍19日實測三級抗彈板，結果為「未貫穿」。（圖／記者蘇晏男攝）

面對外界對國軍三級抗彈板品質質疑，國防部今（19日）邀請媒體到宜蘭大福營區，實彈鑑測該產品。國軍在現場陳列107年至112年間，各年軍備局205廠製造的6塊抗彈板，並交由媒體抽籤決定該實測哪一塊，其抽籤結果為109年製抗彈板，恰巧與粉專實測的抗彈板年份相同。





▲今實彈鑑測的國軍戰鬥背心受彈面。（圖／記者蘇晏男攝）

在符合NIJ規範，今鑑測時室內環境攝氏22.7度、環境濕度51.9％情況下，以固定式槍座，於槍口至目標物距15公尺的距離，擊發6發7.62公厘國造M80普通彈。測試前置作業，須將油泥置入恆溫櫃預熱12小時，使其恆溫達攝氏39度，接著以直徑63.5毫米、重104公克的鋼質球體「落錘」，於高度2公尺處自由落體5次，平均數須為19毫米，誤差值正負2毫米，而今天的落錘結果為19.6毫米。

此外，抗彈板鑑測也須置入「雨淋機」澆淋，穿著面跟受彈面各3分鐘，使其充分濕潤，呈現士兵流汗或下雨的情況；接著則是將抗彈並以束帶三橫兩豎方式，固定在油泥框上。

鑑測開始，先擊出第一發，確認是否為有效彈著及有無貫穿，並回復測試原點一併量測油泥凹陷深度，其凹陷規定不得超過44毫米；接著執行2至6發射擊，彈著點皆在不同位置，待全數完成後，再行量測2至6發油泥凹陷深度。

測試過程，第一發初速每秒847公尺，抗彈衣並無貫穿，油泥凹陷19毫米；第二發初速每秒842公尺、油泥凹陷18毫米；第三發初速每秒842公尺、油泥凹陷17毫米；第四發初速每秒846公尺、油泥凹陷19毫米；第五發初速每秒850公尺、油泥凹陷17毫米；第六發初速每秒845公尺、油泥凹陷18毫米。

結果顯示，油泥平均凹陷17.8毫米，符合標準，而6發射擊初速也都符合每秒847公尺，誤差值正負每秒9公尺的規定，最後再進行油泥落錘，確認硬度並未因測時時間過久，造成油泥變軟。而抗彈衣取下後，子彈均未貫穿抗彈板。

▼今實彈鑑測的國軍戰鬥背心背部面。（圖／記者蘇晏男攝）