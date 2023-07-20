4士官捲「扯鈴教練共諜案」　國防部：該案為國軍官兵主動檢舉

▲北檢聲押魯紀賢。（圖／記者劉昌松攝）

記者蘇晏男／台北報導

扯鈴教練魯紀賢去年4月起，涉嫌透過退役士官兵，接觸、拉攏、吸收相關軍事單位的士官兵，並伺機刺探、蒐集軍事等情報，被北檢昨依涉犯《國家安全法》搜索並約談；全案被告7人，檢方問訊完認定魯男等5嫌涉犯嫌疑重大，今（20日）凌晨向法院聲請羈押禁見。對此，國防部回應，該案是國防部接獲官兵檢舉後，通報國安單位共同偵辦，但基於偵查不公開原則，對相關案情不作評論。

檢調掌握，魯紀賢自去年4月起即涉嫌透過退役士官兵，接觸、拉攏、吸收相關軍事單位士官兵，進而為發展組織，刺探軍情，經監控長達1年後，19日決定收網，由北檢指揮調查局國安站、新北市警局，兵分25路搜索（含軍事機關6處），約談魯紀賢等7名被告、11名證人；經檢察官訊問後，認定魯紀賢、2名林姓退役女士官、李姓士官、常姓士官共5人涉犯《國家安全法》罪嫌重大，且有逃亡、串證之虞，20日凌晨向法院聲請羈押禁見，而郭姓退役軍人20萬交保、另名退役軍人則請回。

對此，國防部20日表示，媒體報導魯姓民人利誘接觸國軍現、退役人員發展組織一案，是國防部接獲官兵檢舉後，採取損害管控作為，並通報國安單位共同偵辦；全案現已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對相關案情不作評論。

國防部說，近年偵破共諜案件，多屬國軍官兵主動檢舉，顯示反情報教育已見成效，未來將強化各項安全管控機制，續秉國安團隊互助合作精神，以發揮保防丶偵防能量，共同反制中共滲透蒐情。